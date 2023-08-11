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余天驚爆肝臟7公分囊腫 為何肝囊腫？會變成癌症嗎？

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
75歲民進黨立委余天今傳出去年在健檢時出現肝囊腫。圖／聯合報系資料照片
75歲民進黨立委余天今傳出去年在健檢時出現肝囊腫。圖／聯合報系資料照片

75歲民進黨立委余天曾經中風，今日更傳出去年在健檢時出現肝囊腫，大小達7公分。宜康診所院長王世晞醫師表示，大部分肝囊腫都是良性的，不會演變成惡性腫瘤，但若囊腫過大並且壓迫到器官功能則必須做手術處理。

王世晞說，肝囊腫並無特定好發族群，各年齡層、各性別都有可能發生；大部分肝囊腫都無大礙，並不會演變成惡性腫瘤。大小若在3至5公分的話基本上定期追蹤就沒問題，10公分以上或是壓迫到肝臟功能或是周圍器官如十二指腸等就需要做切除或是引流手術。

王世晞說，肝囊腫在健康檢查中容易發現，只要定期做健康檢查原則上都可以發現。若以類似余天狀況來看，重點在於是否長大，例如3公分突然變成7公分，若是突然長大憂心囊腫內會有出血、感染等問題。基本上肝囊腫在10公分以下通常會建議定期追縱。

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