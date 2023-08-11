幼童可能無預警急性肝炎 醫師提醒家長留意症狀速送醫
許多家長不知道年幼的孩子可能突然急性肝炎。台南市立安南醫院最近接觸許多個案。小兒科主治醫師楊喬喻提醒家長，大多數兒童急性肝炎仍以病毒感染為主，嚴重可能引發急性肝衰竭或俗稱猛爆性肝炎，甚至到需要換肝、危及性命；不過只要家長對突然疲倦、胃口差、腹痛等症狀有警覺性，應迅速送醫，正確診斷治療，大多都可以恢復正常。
楊喬喻舉她最近接觸的案例，14歲女性患者感覺感冒卻反映右上腹痛，因症狀持續加劇，父母送至安南醫院急診就醫，抽血檢查意外發現肝功能指數驟升。治療過程肝功能指數起伏不定，經一系列抽血與超音波檢查評估，才找出自體免疫抗體（Antinuclear Antibody）與抗平滑肌抗體陽性反應，診斷為自身免疫性肝炎，確定病因對症下藥，肝功能已趨於平穩。
楊喬喻說，大多數兒童急性肝炎可能因疱疹病毒、腺病毒或EB病毒（Epstein-Barr virus）等感染，可能合併發燒、疲倦、化膿性扁桃腺炎等症狀。對這些感染性疾病適時給支持性療法，追蹤肝指數大多都可恢復正常。
不過如果反覆超過六個月成為「慢性肝炎」，則應積極尋找原因。楊喬喻表示，隨著疫苗普及公共衛生進步，兒童族群肝炎以往常見的A、B、C肝已經漸減少，取而代之的是飲食西化後，肥胖所引起的非酒精性脂性肝炎比例上升；代謝性疾病如「威爾森氏症」或「自體免疫性肝炎」等雖較少，也會引發需要注意。
她說，兒童急性肝炎有分輕重，輕則感到疲倦、噁心、嘔吐等，但大部分3個月內會恢復；嚴重的話會引起黃疸、肝發炎指數飆高、肝細胞大量壞死、凝血功能異常、肝腦病變等，就是嚴重的急性肝衰竭或俗稱猛爆性肝炎，甚至到需要換肝、危及性命的程度。
她說，而慢性發炎雖會引起肝臟纖維化甚至肝硬化，但無須過度擔憂，只要積極尋找病因並對症下藥，通常可以避免後續併發症出現。
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