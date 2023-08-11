兒童車禍易腦損傷 5迷思解惑：衣服太滑不能坐安全座椅

台灣法令規定，2歲以下幼兒應使用攜帶式嬰兒床或後向式安全座椅。但家長使用安全座椅時，常有迷思，認為短距離不必使用，或因孩童哭鬧於心不忍，就將孩子抱離安全座椅。醫師表示，孩童事故常因未妥善使用安全座椅死亡，最常見的原因是遭拋飛或頸部晃動導致的腦損傷。

台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，不少交通事故中，同車成人並未受傷，孩童卻重傷死亡。根據近2年6歲以下兒童死因回溯分析，就有2例事故大人並未受傷，孩子卻因沒有使用安全座椅死亡。兒童安全座椅使用須內化為一種文化、習慣，家長有能力購車代步，就要把孩子安全放在第一位，從新生兒開始讓孩子乘坐安全座椅，讓孩子養成習慣。

她表示，孩童車禍事故受傷最需注意的是腦損傷，成因包括直接撞擊導致顱內出血，以及頸部晃動造成顱內缺血2種。若孩童未妥善使用安全座椅，在事故中遭到拋飛，撞擊擋風玻璃等處，恐造成顱內出血，曾有案例只是在市區發生擦撞，就造成孩童顱內出血；在未使用安全座椅的情況下，緊急煞車會導致孩童頸部前後晃動，造成顱內缺血，即使很輕微的晃動也有風險。

靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏則說，根據統計，14歲以下兒童交通事故，有7成發生在乘車情境。除火燒車情況以外，孩童固定在車內是最安全的做法，事故後被拋出車外的死亡率是留在車內的4倍。

她進一步表示，孩童乘坐安全座椅要把握「後、安、固、指」四字訣原則：2歲前孩童依法應選用後向式座椅，事故時讓孩童以全身骨骼分散衝擊力，能提升75%安全性；安裝座椅時要依照安裝說明、確實固定；將安全座椅固定後，應輕拉確定安全帶回縮；孩童繫上安全座椅之安全帶後，應確認繫緊，保持一指寬度。

衛福部國健署今舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，統整家長使用安全坐椅時常見迷思，釋疑如下：

一、孩童出生還小，不必使用安全座椅

「愈小開始坐，愈容易成功。」彭純芝指出，新生兒階段孩童還無法認知何謂安全座椅，在此階段開始讓孩童習慣使用安全座椅，日後更能養成習慣。且根據交通部規定，新生兒也須使用安全座椅。

二、車程很短，自己抱一下就好

「未使用安全座椅造成的傷害，距離遠近並非關鍵，而是衝擊時的傷害。」彭純芝表示，發生撞擊時，衝擊力道可達兒童體重的30倍，過去曾發生孩童家長認為就近採買，未讓孩子乘坐安全座椅，發生車禍家長毫髮無傷，孩童重傷。

三、坐安全座椅易哭鬧，只好抱著安撫

彭純芝說，將孩子抱下安全座椅絕非解決哭鬧的方法，依自身經驗，孩子抱下來反而更難控制。孩童哭鬧原因包括身體不適、想睡覺、太無聊等，父母可準備寫玩具，避免孩童無聊。

四、安全座椅種類多，不知如何購買安裝

彭純芝指出，汽車安全座椅選購時應以具國家檢驗合格標章的產品為首選，安裝時則應依照產品使用說明書正確安裝，若未正確使用，反而可能加重傷害。

五、孩童怕冷，在身上套羽絨衣

「羽絨衣表面光滑，摩擦力下降，曾有孩子在車禍時從安全座椅滑出。」彭純芝表示，建議家長不論路程長短，上車後應先幫孩子脫下外套，若擔心孩童會冷，可為其蓋上毛毯，或把外套蓋在孩子身上，否則羽絨外套等蓬鬆、光滑的布料，容易造成孩子車禍時無法受到完善保護。