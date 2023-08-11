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兒童車禍易腦損傷 5迷思解惑：衣服太滑不能坐安全座椅

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署今舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，台灣兒科醫學會理事彭純芝（左）說明家長常見安全座椅五大迷思。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署今舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，台灣兒科醫學會理事彭純芝（左）說明家長常見安全座椅五大迷思。記者林琮恩／攝影

台灣法令規定，2歲以下幼兒應使用攜帶式嬰兒床或後向式安全座椅。但家長使用安全座椅時，常有迷思，認為短距離不必使用，或因孩童哭鬧於心不忍，就將孩子抱離安全座椅。醫師表示，孩童事故常因未妥善使用安全座椅死亡，最常見的原因是遭拋飛或頸部晃動導致的腦損傷。

台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，不少交通事故中，同車成人並未受傷，孩童卻重傷死亡。根據近2年6歲以下兒童死因回溯分析，就有2例事故大人並未受傷，孩子卻因沒有使用安全座椅死亡。兒童安全座椅使用須內化為一種文化、習慣，家長有能力購車代步，就要把孩子安全放在第一位，從新生兒開始讓孩子乘坐安全座椅，讓孩子養成習慣。

她表示，孩童車禍事故受傷最需注意的是腦損傷，成因包括直接撞擊導致顱內出血，以及頸部晃動造成顱內缺血2種。若孩童未妥善使用安全座椅，在事故中遭到拋飛，撞擊擋風玻璃等處，恐造成顱內出血，曾有案例只是在市區發生擦撞，就造成孩童顱內出血；在未使用安全座椅的情況下，緊急煞車會導致孩童頸部前後晃動，造成顱內缺血，即使很輕微的晃動也有風險。

靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏則說，根據統計，14歲以下兒童交通事故，有7成發生在乘車情境。除火燒車情況以外，孩童固定在車內是最安全的做法，事故後被拋出車外的死亡率是留在車內的4倍。

她進一步表示，孩童乘坐安全座椅要把握「後、安、固、指」四字訣原則：2歲前孩童依法應選用後向式座椅，事故時讓孩童以全身骨骼分散衝擊力，能提升75%安全性；安裝座椅時要依照安裝說明、確實固定；將安全座椅固定後，應輕拉確定安全帶回縮；孩童繫上安全座椅之安全帶後，應確認繫緊，保持一指寬度。

衛福部國健署今舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，統整家長使用安全坐椅時常見迷思，釋疑如下：

一、孩童出生還小，不必使用安全座椅

「愈小開始坐，愈容易成功。」彭純芝指出，新生兒階段孩童還無法認知何謂安全座椅，在此階段開始讓孩童習慣使用安全座椅，日後更能養成習慣。且根據交通部規定，新生兒也須使用安全座椅。

二、車程很短，自己抱一下就好

「未使用安全座椅造成的傷害，距離遠近並非關鍵，而是衝擊時的傷害。」彭純芝表示，發生撞擊時，衝擊力道可達兒童體重的30倍，過去曾發生孩童家長認為就近採買，未讓孩子乘坐安全座椅，發生車禍家長毫髮無傷，孩童重傷。

三、坐安全座椅易哭鬧，只好抱著安撫

彭純芝說，將孩子抱下安全座椅絕非解決哭鬧的方法，依自身經驗，孩子抱下來反而更難控制。孩童哭鬧原因包括身體不適、想睡覺、太無聊等，父母可準備寫玩具，避免孩童無聊。

四、安全座椅種類多，不知如何購買安裝

彭純芝指出，汽車安全座椅選購時應以具國家檢驗合格標章的產品為首選，安裝時則應依照產品使用說明書正確安裝，若未正確使用，反而可能加重傷害。

五、孩童怕冷，在身上套羽絨衣

「羽絨衣表面光滑，摩擦力下降，曾有孩子在車禍時從安全座椅滑出。」彭純芝表示，建議家長不論路程長短，上車後應先幫孩子脫下外套，若擔心孩童會冷，可為其蓋上毛毯，或把外套蓋在孩子身上，否則羽絨外套等蓬鬆、光滑的布料，容易造成孩子車禍時無法受到完善保護。

衛福部國健署今舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏示範如何正確安裝安全座椅。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署今舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏示範如何正確安裝安全座椅。記者林琮恩／攝影

車禍 嬰兒

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