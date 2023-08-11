快訊

父失智中風、名下有債務 女兒如何靠安養信託保障其晚年

郭台銘初識曾馨瑩「幾乎是一見鍾情」　牽線媒人是林志玲

花旗44家分行今下午3點半走入歷史！客戶無痛轉換、QA一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每天喝咖啡有什麼好處？五大優點告訴你

聯合新聞網／ 方格子
咖啡示意圖。來源／ingimage
咖啡示意圖。來源／ingimage

【撰文・安然咖啡

咖啡，作為全球最受歡迎的飲品之一，其獨特風味和提神效果吸引了無數的愛好者。但是，喝咖啡不僅僅是為了獲得一杯美味的飲品，科學研究已經證實，咖啡因還具有多種對健康有益的效果。本文將深入探討喝咖啡的好處，從提神到改善認知功能，讓您對咖啡的多重益處有更全面的了解。

提神醒腦

咖啡因是咖啡的主要成分，也是一種天然的中樞神經系統興奮劑。飲用咖啡後，咖啡因能快速進入血液循環，進而刺激大腦中的神經遞質，增加警覺性和注意力。這使得咖啡成為早晨起床或疲勞時的理想選擇，同時對於提高專注力，在進行複雜任務或編寫長文時也大有裨益。

改善認知功能

研究發現，咖啡因可以改善認知功能，包括記憶、學習和思考能力。這是因為咖啡因可以增加腦部的神經傳遞物質，促進神經元之間的連接。這種增強的腦部連接有助於更好地處理信息、提高記憶力，對於長篇文章的撰寫和內容優化非常有利。

運動表現提升

喝咖啡還可以提高運動表現。咖啡因能夠刺激肌肉中的脂肪分解，使得脂肪成為能量來源。同時，咖啡因還可以降低運動時的感知疲勞，延緩肌肉疲勞，從而增加運動耐力和表現。

抗氧化功效

咖啡含有豐富的抗氧化劑，如綠原酸和單寧酸等。這些抗氧化劑有助於中和體內自由基，保護細胞免受氧化損傷，從而對於預防某些慢性疾病具有潛在的好處。

提升心情

喝咖啡還可以改善情緒。研究顯示，適量飲用咖啡可以刺激大腦中的快樂激素，如多巴胺和血清素的分泌，進而改善心情，減輕壓力和焦慮感。

綜合上述論點，喝咖啡帶來的好處遠不僅僅是提供一種令人愉悅的飲品。咖啡因的多重益處包括提神醒腦、改善認知功能、提高運動表現、抗氧化和提升心情。然而，我們應該注意適量飲用咖啡，避免過度依賴咖啡因，並對咖啡因過敏或對其敏感的人應避免飲用。綜合考慮個人情況，善用咖啡的好處，將有助於提升生活品質和工作效率。

作者：安然咖啡

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：每天喝咖啡有什麼好處? 五大優點告訴你

咖啡

延伸閱讀

00878還可存…選擇獲利了結行嗎？ 他曝關鍵原因：買高也不後悔

台企銀（2834）提存6.81億 網怨：到底在幹嘛？股東只在乎1件事

陸企砸1,550億 搶買輝達晶片 晶圓一哥沾光

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

相關新聞

西南風持續影響！賈新興曝逐日雨區 下周三起水氣增

今天持續受到西南風影響，水氣偏多，易有短延時強降雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨...

女染食腦蟲亡...新北監控642人 劉和然：水質送驗3周出爐

北部一名女性感染福氏內格里阿米巴原蟲，經查曾到新北某室內親水設施營業場所，衛生局會同疾管署清查，泳池含氯量低於標準值1-...

強烈雷雨帶快速靠近高雄屏東 氣象局發布4縣市大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。影響時間...

旺盛大雷雨可能到晚上 西南風還要影響7天

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天仍是受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，雖然低氣壓逐漸往西移動，預報資料顯示水氣量比...

桃源、六龜芒果損失逾556萬 農業部公告可申辦救助

高雄接連風災農業損失累計799萬元，近期改良種芒果落果及水傷最多，市府農業局表示，已爭取桃源及六龜區天然災害現金救助及低...

每天喝咖啡有什麼好處？五大優點告訴你

咖啡，作為全球最受歡迎的飲品之一，其獨特風味和提神效果吸引了無數的愛好者。但是，喝咖啡不僅僅是為了獲得一杯美味的飲品，科學研究已經證實，咖啡因還具有多種對健康有益的效果。本文將深入探討喝咖啡的好處，從提神到改善認知功能，讓您對咖啡的多重益處有更全面的了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦