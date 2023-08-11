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親水遊樂館業者不解 其他人也天天泡水

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，食腦變形蟲多出現於自然水體，若此案確認是在使用自來水游泳池感染「說不定是全球首例」。本報資料照片
中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，食腦變形蟲多出現於自然水體，若此案確認是在使用自來水游泳池感染「說不定是全球首例」。本報資料照片

北部一名卅多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」病逝，發病前曾至一家室內親水遊樂館，引發不少民眾恐慌，不過業者直言「很冤枉」，其他人「天天泡水」也沒事，且館內水池每天按規定投氯；不過新北衛生局指出，水池餘氯含量皆未達標準，若確實檢出阿米巴原蟲，最高開罰一五○萬元。

業者表示，設施每天都有投氯，且其他教練、學員天天泡水，身體也沒有出現問題，對個案發生此事感到不解。

業者強調，因疫情影響，已經賠了一千八百多萬元，直到這次暑假生意才有所好轉，若公布店名形同壓倒駱駝最後一根稻草，衛生局只說是「預防性的停業」，並非認定他們的設施有問題。

新北衛生局指出，依據衛福部規定，泳池池水餘氯濃度建議保持一至三mg╱Ｌ，檢測水池餘氯含量皆未達標準，現場輔導業者改善，加強落實清消措施。

台灣游泳池事業協會理事長黃正昌分析，因阿米巴原蟲不怕高溫，多出現在戶外、野溪、溫泉等水域，不過有些泳池因時段控制不良，造成氯含量低於最低標準，就容易出事。

黃舉例，像戶外泳池經太陽曝曬，氯短時間內揮發、泳客太多，氯含量降低或管理人員未定時查看氯含量，等到低於標準再加，無法立即發生效用。體育署應制定一致標準，讓全台業者遵循。

衛生局 新北 疫情

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