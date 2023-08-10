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女染食腦變形蟲亡 張上淳：相關病例全球稀有

中央社／ 台北10日電
台灣大學副校長、感染科醫師張上淳表示，因為全球報告個案都不多，基本上是非常稀有的狀況，評估染病風險很低。聯合報系資料照片／記者邱宜君攝影
台灣大學副校長、感染科醫師張上淳表示，因為全球報告個案都不多，基本上是非常稀有的狀況，評估染病風險很低。聯合報系資料照片／記者邱宜君攝影

國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，疾管署今天召開專家會議提出5大防治措施。感染症醫師張上淳說，相關病例全球稀有，親水設施業者確實遵循衛生規範有助降低風險。

衛生福利部疾病管制署昨天表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleriafowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部30多歲女性於7月26日發病、6天後死亡。

台灣大學副校長、感染科醫師張上淳今天接受媒體聯訪表示，因為全球報告個案都不多，基本上是非常稀有的狀況，評估染病風險很低。

張上淳指出，福氏內格里阿米巴原蟲在淡水環境都可能存在，自然外界的水源環境較難控制，但在游泳池、溫泉等人造親水設施，業者應確實遵循衛生主管機關所訂衛生規範，即可減少水環境污染情況，除阿米巴原蟲，也防範其他病原，降低民眾使用風險。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，今天已邀集台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成，以及張上淳等人召開專家會議，檢視現階段各項防治作為，並參酌美國、加拿大、澳洲、日本等國家防治措施，提出5大強化防治建議。

決議包含今天下午由疾管署會同專家及地方政府再次訪視個案曾前往的室內親水設施，詳細檢視設施整體狀況，必要時做進一步採驗。

籲請相關業者落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、自由餘氯量符合1到3ppm等，並完備相關自主衛生管理措施。

請當事業者提供7月21日至8月9日曾至該場域遊憩的民眾名冊，由地方政府進行追蹤關懷至最後1次暴露日後14天。

親水設施業者已於8月9日預防性停業及進行環境清消，業者於完成環境澈底清消，且經地方主管機關同意後才可復業。

發布致醫界通函，籲請醫師診療具疑似症狀個案加強詢問親水設施相關暴露史，並強化民眾衛生教育宣導。

疾管署提醒，目前正值暑假，民眾若戲水、泡溫泉，要避免水進入鼻腔或把頭泡到水中，若在野溪等自然水域，要避免攪動池底淤泥。地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，分別由地方衛生單位及疾管署檢測，預計3到4天可有初步檢驗結果。

此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。曾淑慧說，國內持續監測不明原因腦炎，進行病毒、細菌、寄生蟲等41種病原體檢測；2012年至今總計通報2000多案不明原因腦炎，僅有這1例檢出福氏內格里阿米巴原蟲。

醫師 張上淳 台灣大學

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