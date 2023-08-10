竹市出現本土登革熱 市府完成環境清消

竹市衛生局昨天接獲醫院通報1例登革熱快篩陽性病例，為27歲男性，有台南市永康區停留足跡，7日回新竹工作時有發燒等症狀，市府啟動環境清消今天完成，避免疫情擴散。

新竹市政府發布新聞稿表示，昨天獲報醫院通報1例登革熱快篩陽性病例，確診個案為27歲男性，無國外旅遊史，平日工作於新竹地區，假日返回台南市永康區，7日回到新竹工作地後，凌晨發燒，成為新竹市民國105年後再度出現的本土病例。

衛生局表示，就醫後快篩陽性，目前收住單人病房、掛蚊帳、捕蚊燈使用，個案血清檢體目前已送昆陽實驗室確認中。

衛生局說，市府啟動登革熱防治措施，於居住地附近半徑50公尺進行病媒蚊密度調查，並通知環保局加強相關孳生源清除及消毒。

衛生局表示，此個案目前住院隔離，家人及室友接觸者也無相關症狀，持續進行疫情監控。

環保局表示，接獲通報後，立即依衛生局研判可能影響範圍安排環境清消作業，各相關單位也協助孳生源清除及環境整頓，避免疫情擴散，也同時請民眾主動檢查戶內、外積水容器，落實病媒蚊孳生源清除工作。