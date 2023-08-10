食腦蟲常見溫泉、野溪 泳池協會分析3情境「容易出事」

北部一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，8月1日死亡。個案發病前曾至一間室內親水遊樂館，引發民眾恐慌。台灣游泳池事業協會理事長黃正昌分析，若被太陽直曬的室內外泳池，造成氯短時間內大量揮發，泳客一多、加上管理人員未及時加氯，就容易出問題。

黃正昌表示，因阿米巴原蟲不怕高溫，多出現在戶外、野溪、溫泉等水域，因此正常管理的泳池通常不會出現這種情況。不過有些泳池，因時段控制不良，造成氯含量低於最低標準，就容易出事。黃舉例，像是戶外泳池經太陽曝曬，氯短時間內揮發、泳客人數太多，氯含量降低，或是管理人員並未定時查看氯含量，等到低於標準再加，無法立即發生效用。

黃正昌也提到，每個縣市的泳池含氯量沒有統一標準，他認為體育署應制定一致標準，讓全台業者都能遵循。此外，黃也經常提醒教練，要時時把關水質，畢竟長時間在水中工作的也是教練，對水質有一定敏銳度，但有些業者、教練可能沒有經驗，無法即時掌握氯含量。