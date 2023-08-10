快訊

華航獲利亮眼…給全體員工加薪了！9月調高基本薪資2000元

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

找到了！空軍士官長綠島落海失蹤 被發現已無生命跡象

參與國內首例調查 專家：食腦變形蟲泳池感染恐是全球首例

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，食腦變形蟲多出現於自然水體，若此案確認是在使用自來水游泳池感染「說不定是全球首例」。本報資料照片
中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，食腦變形蟲多出現於自然水體，若此案確認是在使用自來水游泳池感染「說不定是全球首例」。本報資料照片

一名30多歲女性在新北某處室內游泳池感染俗稱「食腦變形蟲」的奈格里（福氏內格里）阿米巴原蟲，引發腦膜炎致死。台灣第一例感染發生於2011年，一名75歲老翁在台中谷關溫泉飯店感染後死亡。中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，食腦變形蟲多出現於自然水體，若此案確認是在使用自來水游泳池感染「說不定是全球首例」。

許昺慕曾在第一例感染發生時，協助衛福部疾管署調查當地水質。他表示，阿米巴原蟲分為本次事件的奈格里阿米巴、棘阿米巴二大類，當年針對案發的谷關一帶溫泉飯店進行奈格里阿米巴檢測，檢出率約為20%，但這與樣本數有關。

許昺慕指出，食腦變形蟲在全球感染率不高，公共衛生通報系統相當靈敏的美國，一年診斷出的案件約為5至7件，台灣至今僅2例感染。食腦阿米巴常見於中、溫帶地區，美國感染個案原先多分布在美國南部，近期有往北擴張的趨勢，與氣候變遷、全球暖化有關。

他表示，食腦變形蟲通常出現於自然水體如溫泉、山泉水、湖泊、溪流中，且在自然環境中，若營養充足時能自行複製、繁殖，水溫三、四十度是最適合生存的溫度，在游泳池、親水設施感染食腦變形蟲的機率較低，若此案確認為游泳池感染，說不定是全球首例。

至於游泳池水中添加氯氣能否殺死食腦變形蟲？許昺慕表示，氯氣優化水質多用在消除細菌，對食腦變形蟲雖有一定效果，但實際程度並無研究證實，也沒有明確指引規範應添加多少濃度才能清除。食腦變形蟲大小約0.8至1微米，只要裝設一微米以下的濾材，就能過濾掉食腦變形蟲；阻擋細菌的孔徑是0.45微米，故多數過濾系統都有效，但若未定期更換濾材，可能反而造成孳生。

近期露營風氣盛行，民眾常到「野溪溫泉」戲水。許昺慕說，野溪溫泉相較溫泉源頭，溫度較低、適合食腦變形蟲生長，民眾活動時須注意避免將頭部浸入水中，以免嗆水導致腦膜炎。不過，野溪溫泉在美國也相當流行，但感染人數每年仍僅有個位數。

溫泉 美國 水質

延伸閱讀

戲水憂食腦變形蟲？醫：投氯泳池、自來水不易有

食腦變形蟲感染率低於1% 專家：嗆水後神智不清恐染疫

北部女遭食腦變形蟲奪命 環境採檢報告最快1週出爐

30多歲女玩水染「食腦變形蟲」死亡 夏日戲水常見感染曝光

相關新聞

酒駕死傷9年首度不減反升 台中暴增55%居全國之首

酒駕防制過去為交通執法一大重點，2014年起酒駕死傷人次逐年下降，平均每年約降2.7%至12.1%，但台灣酒駕防制社會關...

台灣虎航班機落地副機長失能送醫 運安會立案調查

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料，台灣虎航7日一架從日本返台班機，落地桃園機場跑道時，副機長身體不適，...

男子成人展搖滾區手淫疑性成癮 醫：嚴重者無法上班

有民眾在臉書社團上傳影像，一位在成人展中坐在前排觀看AV女優展演的男性，以外套遮擋，將手伸入褲襠微幅擺盪，疑似在手淫。醫...

30多歲女玩水染「食腦變形蟲」死亡 夏日戲水常見感染曝光

衛福部疾管署昨發布，我國出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為一名北部30多歲女性，因感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦...

遭討752萬溢領防疫津貼 北市聯醫工會酸辛苦防疫是「功德」

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領取防疫津貼752萬元，工會與和平院區醫療人員今齊聚醫院前，批醫事司和疾管署互踢皮球，要求...

食腦蟲致死率高達97% 台大醫曝1款藥可治「台灣目前無庫存」

新北市一名30多歲年輕女性，赴親水設施戲水後，產生發燒、頭痛、噁心嘔吐、意識模糊、抽筋等症狀，一週後死亡，檢體結果證實感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦