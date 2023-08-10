參與國內首例調查 專家：食腦變形蟲泳池感染恐是全球首例

一名30多歲女性在新北某處室內游泳池感染俗稱「食腦變形蟲」的奈格里（福氏內格里）阿米巴原蟲，引發腦膜炎致死。台灣第一例感染發生於2011年，一名75歲老翁在台中谷關溫泉飯店感染後死亡。中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕說，食腦變形蟲多出現於自然水體，若此案確認是在使用自來水游泳池感染「說不定是全球首例」。

許昺慕曾在第一例感染發生時，協助衛福部疾管署調查當地水質。他表示，阿米巴原蟲分為本次事件的奈格里阿米巴、棘阿米巴二大類，當年針對案發的谷關一帶溫泉飯店進行奈格里阿米巴檢測，檢出率約為20%，但這與樣本數有關。

許昺慕指出，食腦變形蟲在全球感染率不高，公共衛生通報系統相當靈敏的美國，一年診斷出的案件約為5至7件，台灣至今僅2例感染。食腦阿米巴常見於中、溫帶地區，美國感染個案原先多分布在美國南部，近期有往北擴張的趨勢，與氣候變遷、全球暖化有關。

他表示，食腦變形蟲通常出現於自然水體如溫泉、山泉水、湖泊、溪流中，且在自然環境中，若營養充足時能自行複製、繁殖，水溫三、四十度是最適合生存的溫度，在游泳池、親水設施感染食腦變形蟲的機率較低，若此案確認為游泳池感染，說不定是全球首例。

至於游泳池水中添加氯氣能否殺死食腦變形蟲？許昺慕表示，氯氣優化水質多用在消除細菌，對食腦變形蟲雖有一定效果，但實際程度並無研究證實，也沒有明確指引規範應添加多少濃度才能清除。食腦變形蟲大小約0.8至1微米，只要裝設一微米以下的濾材，就能過濾掉食腦變形蟲；阻擋細菌的孔徑是0.45微米，故多數過濾系統都有效，但若未定期更換濾材，可能反而造成孳生。

近期露營風氣盛行，民眾常到「野溪溫泉」戲水。許昺慕說，野溪溫泉相較溫泉源頭，溫度較低、適合食腦變形蟲生長，民眾活動時須注意避免將頭部浸入水中，以免嗆水導致腦膜炎。不過，野溪溫泉在美國也相當流行，但感染人數每年仍僅有個位數。