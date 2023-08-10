瞄準橘經濟！屈臣氏首家「長照旗艦店」落腳新北

台灣即將邁入超高齡社會，長期照顧需求日益攀升，屈臣氏宣布強化佈局「長照」版圖，將於新北市永和區秀山門市開出首家「長照旗艦店」，目標於今年下半年再開出5間長照門市。屈臣氏將於「長照旗艦店」提供消費者補助申請、健康諮詢及健康檢測等服務，店內不僅展示多款輔具產品，更擴大金采世代保健品項，包括銀髮保健補充品、居家保健儀器、護具、成人尿布等，提供更多元、完善的服務。此外，屈臣氏亦持續拓展O+O線下線上服務，門市除了有專業藥師能提供諮詢外，也於App祭出「行動藥師」線上諮詢服務。即日起，更提供社區型線上諮詢服務「e聊保健室」，民眾可透過屈臣氏LINE官方帳號，與鄰近門市的健康諮詢人員進行一對一諮詢服務。

根據行政院內政院統計資料顯示，截至2022年台灣人口比例中65歲以上老年人口已達總人口的17.56%，且比率逐年上升，人口結構的改變也讓社會對於長期照護的需求與日劇增。按照衛福部資料推估，2023年台灣長照需求人數將達91萬，屈臣氏宣布積極投入長照版圖，盼透過專業藥師和通路據點兩大優勢深耕社區。

即日起，屈臣氏於新北市永和區秀山門市打造首家「長照旗艦店」 ，不僅是屈臣氏佈局長照市場的第一步，更是首開台灣藥妝通路先例，推全方位長照服務。為強化長期照顧者與照顧需求者的生活品質，屈臣氏將於長照門市提供健康諮詢、長照補助申請協助等服務，配合政府長照2.0計畫，針對輪椅、助行器、馬桶椅、洗澡椅、拐杖、位移器材、減壓坐墊、電動床、氣墊床等輔具項目提供補助申請服務，並首次於門市設立輔具陳列區，將輪椅、助行器、助步車、馬桶椅、洗澡椅、手杖、製氧機等輔具引進門市供消費者選購，也能在專業藥師的協助下進行試用。

除了輔具的引進與陳列，屈臣氏更重新調整「長照旗艦店」的空間與貨架配置，提供進店消費者更寬敞的走道、更無障礙的購物環境。此外，屈臣氏亦擴大橘世代消費者生活所需商品，例如成人營養品、銀髮保健補充品、健康檢測儀器、護具、成人尿布等品項。

屈臣氏將持續深耕長照服務版圖，透過客層需求、評估社區型或鄰近醫院的門市型態，提供長照補助申請服務，目標於2023下半年再開出5間長照門市。此外，屈臣氏未來也將在更多店點陸續擴增更多元的橘世代相關商品。

除了長照門市實體店，屈臣氏亦持續拓展O+O通路服務，針對「服務」與「商品」兩面向，提供民眾零距離的專業諮詢服務。除了日前推出「行動藥師」服務（https://www.watsons.com.tw/pharmacistonlineconsultation），供民眾健康衛教諮詢，即日起更同步於LINE官方帳號上線「e聊保健室」全新社區型服務，消費者透過手機即可選擇地區，與鄰近門市的屈臣氏健康諮詢人員進行1對1服務諮詢、輕鬆聊健康。