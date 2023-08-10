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食腦蟲致死率高達97% 台大醫曝1款藥可治「台灣目前無庫存」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案。 圖／取自美國疾病管制與預防中心
台灣出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案。 圖／取自美國疾病管制與預防中心

新北市一名30多歲年輕女性，赴親水設施戲水後，產生發燒、頭痛、噁心嘔吐、意識模糊、抽筋等症狀，一週後死亡，檢體結果證實感染福氏內格理阿米巴原蟲，也就是俗稱「食腦蟲」。專家指出，食腦蟲感染腦膜炎致死率高達97%，根據文獻有1款特殊抗菌藥可治療，但台灣無此藥，政府可考慮專案進口儲備。

「食腦蟲可能是當今世上致死率最高的微生物。」台大急診臨床教授李建璋表示，食腦蟲致死率高達97%，美國文獻上紀錄的157位患者中，有153位死亡，更可怕的是，即使免疫功能正常的年輕人也無法倖免。

李建璋回想，就讀醫學系三年級寄生蟲課時，對食腦蟲不寒而慄的感覺依舊清晰，食腦蟲通常是在野溪游泳、野地溫泉戲水、從鼻腔途徑感染，那幾年暑假，自己還去了好幾回宜蘭野溪游泳，「殊不知有可能與死亡共游」。

李建璋表示，食腦蟲喜歡生活在25度C以上的溫水水域，在46度C的水溫則是食腦蟲生長最快速的環境，隨著全球暖化，食腦蟲在全球發生率有上升的趨勢，甚至位於較北方的南韓，去年也出現案例。室內的游泳池、溫泉若有氯氣消毒，食腦蟲通常是無法存活的，所以民眾不須恐慌，只有非常罕見的情形，使用野外水或是遭到汙染才有可能感染。

若遭食腦蟲感染，李建璋表示，潛伏期很短約一周左右，要儘速就醫，食腦蟲導致的腦膜炎和其他細菌腦膜炎導致的臨床症狀無法分辨，因此若有野外戲水的暴露史，一定要主動告知醫師。

李建璋說，雖然致死率超高，目前文獻也只有5位倖存者，還是提供寶貴的治療經驗。最重要經驗是，早期使用特殊抗菌藥米替福新 miltefosine（Impavido），此藥早期用於研發對抗乳癌，後來發現對於熱帶疾病利什曼原蟲有效，2016年通過美國FDA適應症，然而此藥屬於孤兒藥，初步搜尋台灣似乎沒有此藥，如果台灣已經有相關案例，政府可以考慮專案進口儲備。

「人的鼻子是用來呼吸空氣的，不像大象是用來吸水的。」李建璋提醒，民眾今夏如果要去野溪戲水或是露天溫泉，最好使用鼻夾或是不要讓鼻子接觸到水，才能避免這可怕的致命微生物，另外，既然台灣游泳池發生了案例，也應該全面抽樣檢查，才能讓大家安心。

食腦蟲 溫泉

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