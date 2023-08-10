一隻母綠蠵龜自1995年首次在望安網垵口上岸產卵後，平均每2至3年都返回望安產卵，歷經11-12個產卵季，迄今已長達28年之久，日前再次回到網垵口沙灘產下4窩卵，海洋保育署等單位日前再次在母龜身上安裝衛星追蹤器，持續追蹤母龜洄游去向，作為後續海龜保育計畫參考。

海委員會海洋保育署與澎湖縣政府等單位，今天在澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區「網垵口沙灘」，為編號TW139產卵母龜綠蠵龜安裝衛星發報器，這隻母海龜自1995年至2015年期間，已歷經三次安裝衛星發報器進行動態追蹤，透過衛星定位回報資訊，更加瞭解母龜產後洄游的路徑與其覓食棲地。

海洋保育署表示，該母龜於1995年安裝衛星追蹤器（望安5號），離開望安後朝台灣海峽東北方洄游，而2013年及2015年亦分別安裝過衛星追蹤器，但這兩次產後洄游都往東沙海域方向，母龜近年返回望安產卵間隔約2年一次，可能與產後返回覓食棲地有關。