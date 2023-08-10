食腦變形蟲侵腦「唯一途徑」感染醫：僅一情形可能存活

衛福部疾管署昨發布12年來首例「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，為一名北部30多歲女性，因感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦膜腦炎，病程進展快速，8月1日死亡。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，該蟲目前抗生素、抗病毒藥對它都「無效」，只有抗黴菌藥物有些微功效，但也無法100%肯定，最好是野外戲水時，注意別讓水從鼻腔嗆入。

疾管署昨發布台灣有紀錄以來第二例的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，患者近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，全案都仍待相關單位釐清。

黃高彬表示，本次事件的食腦變形蟲是自然界中存在的野生微生物，大多再流速不高或靜止的小池塘、小湖泊，在海水或含「氯」的水中都不容易生存，因此主要為淡水中的自然界微生物。

「食腦變形蟲等微生物的入侵大腦的途徑是『鼻腔』。」黃高彬指出，通常微生物侵入大腦，若從口腔、耳朵進入都不會到達中樞神經，通常從鼻腔進入，透過鼻中膈、嗅覺神經慢慢向上，最終抵達大腦中樞神經，導致疾病。

黃高彬說，食腦變形蟲感染的最初症狀與腦膜炎非常相像，皆為發高燒、嘔吐等，因此相當困難區別診斷，但它的發病時程相當迅速，待到後續診斷出來，多已是末期，死亡率接近100%。

黃高彬表示，食腦變形蟲活動力很強，會導致全部腦組織被破壞，破壞力相當強，而人體的腦組織像豆腐一樣，輕易就被破壞了。同時，一般抗生素、抗病毒藥物都「無效」，僅特定抗黴菌藥物有些許效果，但臨床使用經驗尚少，難以證實藥效；若被感染者運氣好，感染量微小，才有機會存活，否則通常會因為延誤就醫導致死亡，通常急救也救不回來。

「泳池一般都是安全的，泡溫泉只要溫度夠高也不必擔心。」黃高彬說，若溫泉的溫度偏低就要小心，尤其野溪溫泉等；若為死水或水流非常小的近靜止湖泊、河川也都可能有微生物的危險。

一般游泳池都會投氯殺菌，氯濃度過高雖會對人體造成傷害。黃高彬說，食腦變形蟲的相關案例在全世界都相當罕見，民眾不必太過緊張。此次被懷疑是感染來源的室內游泳池，是否為業者引用到自然界的水源、水源被汙染都有可能，或是水中氯濃度過低未達標準，也可能導致微生物存活。