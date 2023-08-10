好無辜！不是駕駛人卻收到罰單 快上網登記實際違規者

立法院今年4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，6月底實施交通違規記點新制。北市交通事件裁決所指出，新制改為1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月；2年內被吊扣駕照2次，再被記點則直接吊銷駕照。另外，逕行舉發案件，收到罰單如非本人駕駛，應線上辦理歸責實際駕駛人，避免受罰。

北市交通局今舉辦記者會，說明交通違規記點新制。裁決所表示，現在記點新制調整為1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月，2年內吊扣駕照2次，再經記點則吊銷駕照。針對逕行舉發案件若涉及記點條款，如超速照相取締等，過去因無法辨識駕駛人不予記點，新制實施後，未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人者，將直接對車主記點。

裁決所說，如車主無駕照（無照駕駛等狀況）可供記點，則改記車輛違規紀錄1次；1年內記次達3次，吊扣牌照2個月，以強化記點制度。若歸責對象為非自然人之租用人，像是以公司或機關名義向租賃公司承租車輛，因無法記點或記次，改處租用人2至3倍的交通違規罰鍰。

裁決所也整理出常見違規記點樣態，包括在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內或併排等11項違規臨停或停車。消防栓前停車、不依順行方向臨停；未打方向燈、手持行動電話駕車，會記1點。

要注意的是，近來交通單位相當重視行人友善與安全，車輛若不停讓行人，將記3點；超速記則是1至3點。為避免民眾遭處分，如收到交通違規罰單，可至監理服務網、監理服務APP或超商多媒體機查詢記點次數。

裁決所表示，收到罰單後，如非本人駕駛，應線上申辦歸責實際駕駛人。另1年內記點達6點，可自行向監理機關申請自費道安講習，得扣抵點數2點；自違規點數達6點之日起算，1年內以申請1次為限。