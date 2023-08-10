快訊

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

反毒引來黑幫殺機？厄瓜多總統候選人為何在選前被槍殺

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好無辜！不是駕駛人卻收到罰單 快上網登記實際違規者

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
立法院今年4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，6月底實施交通違規記點新制。圖／聯合報系資料照
立法院今年4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，6月底實施交通違規記點新制。圖／聯合報系資料照

立法院今年4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，6月底實施交通違規記點新制。北市交通事件裁決所指出，新制改為1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月；2年內被吊扣駕照2次，再被記點則直接吊銷駕照。另外，逕行舉發案件，收到罰單如非本人駕駛，應線上辦理歸責實際駕駛人，避免受罰。

北市交通局今舉辦記者會，說明交通違規記點新制。裁決所表示，現在記點新制調整為1年內違規記點達12點，吊扣駕照2個月，2年內吊扣駕照2次，再經記點則吊銷駕照。針對逕行舉發案件若涉及記點條款，如超速照相取締等，過去因無法辨識駕駛人不予記點，新制實施後，未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人者，將直接對車主記點。

裁決所說，如車主無駕照（無照駕駛等狀況）可供記點，則改記車輛違規紀錄1次；1年內記次達3次，吊扣牌照2個月，以強化記點制度。若歸責對象為非自然人之租用人，像是以公司或機關名義向租賃公司承租車輛，因無法記點或記次，改處租用人2至3倍的交通違規罰鍰。

裁決所也整理出常見違規記點樣態，包括在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內或併排等11項違規臨停或停車。消防栓前停車、不依順行方向臨停；未打方向燈、手持行動電話駕車，會記1點。

要注意的是，近來交通單位相當重視行人友善與安全，車輛若不停讓行人，將記3點；超速記則是1至3點。為避免民眾遭處分，如收到交通違規罰單，可至監理服務網、監理服務APP或超商多媒體機查詢記點次數。

裁決所表示，收到罰單後，如非本人駕駛，應線上申辦歸責實際駕駛人。另1年內記點達6點，可自行向監理機關申請自費道安講習，得扣抵點數2點；自違規點數達6點之日起算，1年內以申請1次為限。

駕照 交通違規 罰單

延伸閱讀

39天國庫進帳近3千萬！車輛未禮讓行人 新北警開罰4959件

老公國道狂飆172公里遭吊照 孕妻喊「小孩出生沒車不方便」也沒用

台中不滿成交通新制祭品 小黃運將號召百車抗議陳情

民眾連署嚴重超速盼恢復為60公里！交通部否決依然維持40公里規定

相關新聞

台灣虎航班機落地副機長失能送醫 運安會立案調查

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料，台灣虎航7日一架從日本返台班機，落地桃園機場跑道時，副機長身體不適，...

男子成人展搖滾區手淫疑性成癮 醫：嚴重者無法上班

有民眾在臉書社團上傳影像，一位在成人展中坐在前排觀看AV女優展演的男性，以外套遮擋，將手伸入褲襠微幅擺盪，疑似在手淫。醫...

30多歲女玩水染「食腦變形蟲」死亡 夏日戲水常見感染曝光

衛福部疾管署昨發布，我國出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為一名北部30多歲女性，因感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦...

遭討752萬溢領防疫津貼 北市聯醫工會酸辛苦防疫是「功德」

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領取防疫津貼752萬元，工會與和平院區醫療人員今齊聚醫院前，批醫事司和疾管署互踢皮球，要求...

女染食腦蟲亡 新北某親水設施「水池全放乾」清消中

北部一名30多歲女子感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，7月26日發病、8月1日後死亡，因發病前曾到新...

屏東登革熱累計9例有6例在萬丹鄉社皮村 老婦染疫過世

登革熱疫情延燒，屏東縣截至9日止，累計9例本土登革熱病例，其中一例患有多重疾病86歲老婦，因感染登革熱後導致多重器官衰竭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦