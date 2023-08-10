30多歲女玩水染「食腦變形蟲」死亡 夏日戲水常見感染曝光

衛福部疾管署昨發布，我國出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為一名北部30多歲女性，因感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦膜腦炎，病程進展快速，8月1日死亡，該名病例為我國第二例，患者近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩。夏季是民眾戲水的高峰期，專家提醒，汙染水源從不同管道攝入，會有不同症狀，提醒民眾若有不適，應該盡快就醫。

福氏內格里阿米巴原蟲為單細胞寄生蟲，生存於淡水湖泊、河流中，在溪水、湖泊、溫泉和土壤等都有檢出紀錄，海水則未檢出，與引起腸胃道症狀的阿米巴原蟲較為不同。人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部發病，但喝下遭病原體汙染的水則不會被感染。

福氏內格里阿米巴腦膜炎潛伏期可從1至7天，平均為5天。一開始症狀包含發燒、頭痛、惡心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺，病程進展快速，發病後死亡率達99％。

疾管署副署長曾淑慧提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾戲水或泡溫泉等活動時，應避免鼻腔進水，也不要將頭部浸泡於水中；在自然水域戲水時，不可攪動底部池水或淤泥。如果民眾戲水、泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，務必盡速就醫，並告知醫師接觸史。

夏季玩水常見病毒感染，包括大腸桿菌、腸病毒、諾羅病毒、A型肝炎等，而戶外環境包括山上、海邊，也要小心阿米巴原蟲、海洋弧菌、痢疾等感染。過去國內也有案例，9歲女童到遊樂園玩水，隔天拉肚子拉到住院，經檢驗確診為腸道出血性大腸桿菌（O157:H7）。

胃腸肝膽專家、昕新智慧診所院長朱光恩表示，阿米巴原蟲因攝入管道不同，而產生不同症狀。如果從食道吞下，可能引起消化道症狀，包括急性腸炎等，先前一位患者赴東南亞潛水，返台後引發阿米巴腸胃炎；若阿米巴原蟲跑到肝臟，造成肝膿瘍，出現嚴重腹瀉、高燒不退、嘔吐、倦怠、黃疸等症狀，須盡快就醫，因肝膿瘍恐引起肝衰竭、甚至死亡，不可不慎。

如果民眾玩水嗆到，遭阿米巴原蟲感染的水從鼻腔跑進腦內，朱光恩說，這則會引發中樞神經問題，包括嚴重頭痛、癲癇、抽蓄、嘔吐、高燒不退等，與腸胃道症狀略有不同，尤其阿米巴原蟲引起腦病變死亡率高，若民眾玩水、潛水後出現嚴重的中樞神經症狀，應盡快就醫或至急診。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，夏季民眾玩水，如果水遭受汙染，又碰到口鼻等，常出現腺病毒或沙門氏菌、海洋弧菌等感染，尤其腳上有傷口者，接觸海水恐引發蜂窩性組織炎，特別要小心。而室內親水設施，大多會經過過濾、消毒，且自來水廠的水源大多經過處理，此次感染事件相當罕見，相關機構應負責，調查過濾系統是否出問題。