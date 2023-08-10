嘉義2座水庫喝飽溢流可惜 學者：可擇適當滯洪池利水灌溉

卡努颱風帶來豐沛雨水，灌飽嘉義仁義潭、蘭潭水庫，2座水庫合計3347萬噸（98.4％），較去年同期增加105萬噸，水情燈號調整為正常，日前水庫溢流，又八掌溪水不斷流入大海，水庫留不住豐沛雨水，縣內滯洪池又無法蓄水利用，面對氣候變遷，對比半年前大枯旱，讓民眾感到可惜。

歷經八八風災、八二三洪澇，水利署與嘉義縣府運用流域綜合治理、8年800億補助、前瞻治水預算，加速推動治水防洪工程，共投下218億元，其中14座滯洪池總面積800公頃，工程總經費近17億元，縣轄已有23座滯洪池，都以防洪為主，不做利水灌溉使用。

嘉大土木與水資源工程學系副教授陳清田認為，嘉縣被洪水淹怕了，滯洪池只用來蓄水治水，事實上，面對氣候變遷極端氣候，可選擇適當地點滯洪池，規畫做利水灌溉使用，嘉縣滯洪池屬鄉村型態，與都會型滯洪池多功能規畫用途不同，滯洪池如同大型蓄水池，可以位在河川沿線，也可在平原區，在地面挖大坑洞，大雨來襲提供儲水空間，暫時儲存來不及宣洩水量，啟動調節洪水、延緩洪峰出現時間，增加入滲能力、降低下游低勢區水患災害。

治水開挖滯洪池，重在調節分流洪峰，未顧及水資源利用，有如桃園許多埤塘，遇乾旱蓄水備用，利水是值得思考方向，但要考慮水源，有的滯洪池蓄海水，不利供灌。