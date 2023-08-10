西南風降雨今明最顯著 專家：未來1周沒有颱風影響台灣

中央氣象局發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，以及低能見度。

連續影響台灣多天的西南風跟低壓帶，今天還是持續影響。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，尤其是夜晚到上午配合海陸風環流，雲嘉以南沿海特別容易有對流發展起來往內陸移動，帶來明顯的降雨。

他說，目前南高屏一帶就有雷雨正在發生，而且逐漸往內陸方向發展，範圍可能會進一步擴展到嘉義以及雲林等地。看來會影響到上班時間，提醒雲林以南的民眾，外出要特別注意。

「今明兩天預期將是西南風降雨最明顯的時間」，吳聖宇表示，低壓帶中在大陸華南上空逐漸有一個比較強的低氣壓發展起來，讓西南風帶動更多的水氣移向台灣，中南部地區位於迎風面，容易有一陣一陣的降雨出現。

他表示，尤其是雲林以南地區受影響較大，一整天斷斷續續會有陣雨或雷雨，夜晚到清晨配合海陸風環流，對流發展又更為旺盛，有出現局部較大雨勢機會。沿海地區的降雨可能比山區要來得大很多，務必要特別留意。

吳聖宇說，北部、東半部地區要留意白天熱對流發展帶來的雷雨，有局部大雷雨的機會，雖然不像中南部一整天下雨，但是午後外出要留意天氣變化，熱對流雷雨發展旺盛時，雨量很驚人。

吳聖宇說，周六、周日隨著大陸上的低氣壓向西移動，較為遠離台灣，太平洋高壓勢力將會略為擴展到台灣附近，不過天氣還是不太穩定。西南風水氣雖然會減少，但是迎風面中南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。北部、東半部持續有局部熱對流雷雨的可能性，有些地方雨勢比較大，危險區域或山區暫時不要前往。

展望14-17日下周前半天氣，他表示，隨著蘭恩颱風往日本移動，配合北方的西風槽線往南加深，原本周末期間來到台灣附近的太平洋高壓勢力又會往南調整，低壓帶可能再度籠罩台灣。

他指出，天氣不穩定的情況又會變得明顯起來，西南風的迎風面降雨以及旺盛的熱對流雷雨恐怕會一直持續出現，要等到18-20日下周後半蘭恩颱風通過日本後繼續北上，西風槽也往北收縮，太平洋高壓的勢力才有機會明顯的增強西伸到台灣附近。到時候天氣才可能真正比較穩定下來，恢復典型的夏季山區午後局部雷雨天氣。

吳聖宇說，目前的預報資料來看，不穩定的天氣可能還要維持一周左右，持續多雨而且有機會出現局部豪大雨。雖然沒有颱風影響，但是雨水頗為充沛，影響程度應該也不小。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，這周是西南方降雨周，南部清晨持續出現沿海的強降雨，外出仍要留意，這兩天各地稍不穩定，但至少未來一周沒有颱風影響台灣。