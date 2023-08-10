英仙座流星雨 最大值每小時百顆

今年8月天文奇觀陸續登場，不只同月出現2次滿月「超級藍月」罕見，年度三大流星雨之一的英仙座流星雨本周迎來最大值；屏東縣府和民間天文機構本月12日深夜在滿州佳樂水風景區辦觀星活動，陸續開放300名額都秒殺；縣天文協會說，只要選擇無光害、視野遼闊處，肉眼就可看到並拍下。

屏東縣天文協會表示，肉眼可見的天文奇觀8月陸續登場，不只歷年觀賞條件最佳的英仙座流星雨、一年一度的土星衝以及水星東大距，還有難得一見、同月出現2次滿月的「超級藍月」，8月2日和31日出現距地球最近的最大滿月，和最小滿月相較，視直徑大了13.5%、面積增加28.8%，是明顯的又大又亮滿月，錯過要等到2029年。

今年英仙座流星雨從7月17日起活躍至8月24日，8月13日午夜至黎明時段，流星雨會達到極大期，且不受月光干擾，是近年觀賞英仙座流星雨條件最佳機會。

屏縣天文協會說，在8月12日晚10時起，英仙座流星雨輻射點會從東北方升起，直到隔天凌晨5時來到仰角最高位置，隨著仰角越高，有機會看到來自四面八方的火流星，估計天頂每時出現率會有百顆，只要選擇無光害、視野遼闊處即可看到。