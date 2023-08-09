最大Hello Kitty燈光秀登場 桃園客庄宣傳裝置最吸睛

高16公尺最大型充氣「Hello- Kitty」夜間燈光秀來了！2023桃園地景藝術節龍潭展區最受矚目的水上Hello- Kitty大型充氣裝置、夜間燈光秀昨晚登場，吸引大批家長帶著小朋友參與拍照，市府文化局今天表示，「Hello Kitty來作客」作品身穿傳統客家藍衫、加入客家花卉元素造型，為世界客家博覽會客庄宣傳的亮點裝置作品。

桃園地景藝術節第年第11年，配合世界客家博覽會舉辦，在龍潭、青埔展區開展，其中龍潭大池展出水上Hello Kitty大型充氣裝置作品最吸睛，前天還因充氣未完及夜間燈光秀延期而人潮銳減，昨夜大人、小孩等候的Hello Kitty完成充氣後夜間燈光秀一番操作，孩子指著喊 Kitty來了，許多民眾拍照閃光連連。

市府文化局表示，Hello Kitty世界客家博覽會客庄宣傳水上裝置作品，座落在龍潭區龍潭大池中央展示，展期到9月17日，作品是與三麗鷗設計團隊合作，以客家藍衫加入客家花卉元素造型，打破以往既定可愛形象，白天完整觀賞Hello Kitty搭配後方南天宮、大池吊橋相互映襯。