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用400元摸到6千元白蝦！宜蘭大南澳蝦摸節周末登場

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
大南澳休閒農業區近年舉辦「大南澳蝦摸節」，推廣在地好蝦，此為過去活動照。圖／大南澳休閒農業區提供
大南澳休閒農業區近年舉辦「大南澳蝦摸節」，推廣在地好蝦，此為過去活動照。圖／大南澳休閒農業區提供

宜蘭大南澳地區是全台數個白蝦養殖地之一，生產白蝦品質優秀，近年大南澳休閒農業區每年舉辦蝦摸節，民眾花費400元可以抓蝦到手軟，現場烹煮享用；今年8月12日辦在神秘沙灘，還加入1.8公尺長的鱘龍魚在池中優游。除了摸蝦，現場也有農玩遊樂區、小農市集與神祕沙灘復育活動等。

主辦人南澳休閒農業區副主委賴鎮宇說，他大約9年前來到東部，看到大南澳地區農漁產業品質優良，養殖白蝦甚至可以外銷日本，卻較無推廣行銷，7年前舉辦第一屆大南澳蝦摸節，邀請全台民眾到大南澳體驗親自摸蝦的樂趣，中間因疫情停辦2年，今年已經是第五屆。

賴鎮宇表示，養殖白蝦水質很重要，大南澳海邊可以抽取深層海水，混以淡水，兩者各半，並控制水溫在最適合白蝦的23度，生產出的白蝦鮮甜肥美，單以品質而論可謂全台第一；一般民眾吃蝦多是冷凍蝦，與新鮮現煮白蝦的美味不可同日而語。

今年蝦摸節8月12日上午9時登場，開放線上報名200位，每人400元，另開放現場報名50到100人，當天在南澳火車站會有免費接駁車送到神秘沙灘；活動分為成人組與兒童組，成人組5分鐘、兒童處10分鐘，摸到的白蝦就是戰利品，往年甚至有人一口氣抓了10斤，市價約6千元，等於白蝦吃到飽。

今年主辦方準備了1.8公尺長的大鱘龍魚在白蝦生態池中，增添趣味，參加者除了摸蝦，也可獲得農遊券與1碗鱘龍魚剝皮辣椒湯；主辦還設有農玩遊樂區，包含標槍、彈珠台等遊樂設施，以及農產品拍賣會、小農市集，預估整圈玩完需要5到6小時，希望參加民眾遠道而來也能盡興而歸。

現場還設有農玩遊樂區，包含標槍、彈珠台等遊樂設施，以及農產品拍賣會、小農市集。圖／大南澳休閒農業區提供
現場還設有農玩遊樂區，包含標槍、彈珠台等遊樂設施，以及農產品拍賣會、小農市集。圖／大南澳休閒農業區提供
民眾花400元報名參加，有機會摸出價值數千元的白蝦。圖／大南澳休閒農業區提供
民眾花400元報名參加，有機會摸出價值數千元的白蝦。圖／大南澳休閒農業區提供
大南澳休閒農業區主辦「摸蝦節」，讓民眾摸抓鮮甜好吃的白蝦。圖／大南澳休閒農業區提供
大南澳休閒農業區主辦「摸蝦節」，讓民眾摸抓鮮甜好吃的白蝦。圖／大南澳休閒農業區提供

南澳 沙灘 淡水

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