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TPASS月票搭公車1個月「被溢扣款2次」中市府：要求業者退款

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
TPASS示意。圖／聯合報系資料照片
TPASS示意。圖／聯合報系資料照片

TPASS月票7月1日上路，民進黨中市議員黃守達接獲民眾陳情，使用TPASS月票1個多月內就發生兩次搭乘台中市公車被異常扣款事件，且分別發生在搭乘市內不同客運業者與不同路線的狀況，相當離譜，要求交通局督促客運業者改善。交通局表示，初期發生原因多為驗票機韌體更新未完全所致，目前已大幅改善，並要求業者妥善維護相關設備，確保民眾乘車權益。

黃守達表示，購買台中市299通勤月票綁好卡，可無限次搭乘市內公車，不會再被另外扣款。若仍發生扣款情形，很有可能是客運的驗票機未設定好所致，據交通局於7月21日回覆統計，台中市府接獲通勤月票異常扣款件數就達21件，但他認為實際件數應不止如此。

黃守達說，台中市民本來就享有限定的雙十公車優惠，若非經常遭遇異常扣款，多數人上下車可能不會特別注意；就算偶爾遇到異常扣款，也不見得有動力進行申訴。

黃守達強調，盧秀燕市長大張旗鼓公佈全台最便宜的市內通勤月票優惠，相關軟硬體的建置整備應要相當完善，請市府務必加強督促客運業者檢視車上設備是否已全面更新完畢。另外，除了通勤成本，搭乘體驗及可預期性都將影響民眾搭乘公車的意願，應研議將人民陳情案件、申訴資料納入評鑑中，維護台中市大眾交通運輸品質。

台中市交通局表示，自7月1日上路迄今，共接獲22件公車異常扣款案件，初期發生原因多為驗票機韌體更新未完全所致，目前已大幅改善，自7月21日以來僅增加1件陳情案件，經查證為驗票機設備故障所致。

交通局強調，若民眾持電子票證購買通勤月票後乘車仍有發生溢扣情形，皆可向交通局反映，經查證後將退還款項，並皆依規扣罰業者，交通局也將持續要求業者妥善維護相關設備，以確保民眾乘車權益。

民進黨中市議員黃守達接獲民眾陳情，使用TPASS月票1個多月內就發生兩次搭乘台中市公車被異常扣款事件，且分別發生在搭乘市內不同客運業者與不同路線的狀況。圖／黃守達提供
民進黨中市議員黃守達接獲民眾陳情，使用TPASS月票1個多月內就發生兩次搭乘台中市公車被異常扣款事件，且分別發生在搭乘市內不同客運業者與不同路線的狀況。圖／黃守達提供

台中市 公車 TPASS

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