報名搶翻！仙座流星雨本周六深夜最壯觀 無光害佳樂水觀星雨

今年8月天文奇觀陸續登場，不只罕見出現同月出現兩次滿月的「超級藍月」，年度三大流星雨之一的英仙座流星雨將在本周迎來最大值；屏東縣政府和民間天文機構12日深夜在無光害的滿州佳樂水風景區舉辦觀星活動，上周開放200名即被秒殺，昨天加碼100名亦然；縣天文協會說，只要選擇無光害、視野遼闊處，肉眼就可看到並拍下。

屏東縣天文協會說，肉眼可見的天文奇觀在8月陸續登場，不只歷年觀賞條件最佳的英仙座流星雨 、一年一度的土星衝以及水星東大距，還有難得一見、同月出現兩次滿月的「超級藍月」，8月2日和31日出現距地球最近的最大滿月，和最小滿月相較，視直徑大了13.5%、面積增加28.8%，會是明顯的又大又亮的滿月，錯過要等到2029年，可讓天文迷樂壞了。

今年英仙座流星雨從7月17日起活躍至8月24日，8月13日午夜至黎明時段，流星雨會達到極大期，且不受月光干擾，是近年觀賞英仙座流星雨條件最佳的機會；為讓民眾欣賞難得的天文奇觀，縣府與滿州鄉公所在佳樂水舉辦天文觀星活動，委託屏東市建國國小及縣天文協會協辦，8月4日下午7時公告網站限量200名額，1天內就滿額，在民眾敲碗下，昨天下午再加碼100個名額也很快滿額。