雨區擴大！台中以南9縣市大雨特報「一路炸到晚上」

原子筆放太久沒有使用，筆芯乾掉寫不出字來，該如何讓它起死回生呢？日前有一名網友發文求救，表示家裡有一盒原本很好寫的筆，因為放太久乾掉了，發文請教「是否有救活它的好方法」，網友紛紛提供秘方幫忙搶救。

2023-08-09 09:11