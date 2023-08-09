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雨區擴大！台中以南9縣市大雨特報「一路炸到晚上」

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
受西南風影響，中南部今仍要防大雨。本報資料照
受西南風影響，中南部今仍要防大雨。本報資料照

氣象局上午10:25分針對台中等9縣市發布大雨特報，包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島，影響時間從上午到晚上。

氣象局指出，西南風影響，易有短延時強降雨，今日中南部地區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風。

【中央社／台北9日電】

受西南風影響，氣象局更新大雨特報，台中以南9縣市防大雨。今天截至上午10時30分，累積雨量以高雄市甲仙區101毫米最多，累積雨量前10名都位於台南、高雄一帶。

中央氣象局更新大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天中南部地區有局部大雨發生機會，注意雷擊及強陣風。

根據氣象局網站，今天截至上午10時30分，累積雨量以高雄市甲仙區101毫米最多，其他縣市部分，台南市楠西區達90毫米、屏東縣南州鄉54.5毫米；累積雨量前10名都位於台南、高雄一帶。

大雨地區為台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。

雨區擴大了，中南部大雨特報。擷取自氣象局網站
雨區擴大了，中南部大雨特報。擷取自氣象局網站

氣象局 嘉義 屏東縣 天氣動態

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