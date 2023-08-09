長壽颱卡努轉3彎「蘭恩也想蛇行」吳聖宇：搞死三國氣象局

昨天上午第7號颱風蘭恩生成，由於太平洋仍有第6號颱風卡努，目前為雙颱共存。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，長壽颱風卡努拐了生命史中的第3個大彎，決定朝韓國前進，蘭恩颱風感覺有樣學樣，路徑好像也想要蛇行一下，日本氣象廳應該會很傷腦筋。

吳聖宇指出，依照目前預報，蘭恩應該是對台灣沒什麼影響，不過對日本威脅頗大，周末之後到下周要前往日本的民眾要多留意颱風的動態。

他表示，卡努會往韓國前進，這個長壽颱風已經拐了生命史中的第3個大彎，在陸地之閃躲了半天最後似乎決定撲向韓國，可說是一個颱風搞死三個國家(台、日、韓)的氣象局，蘭恩颱風感覺有樣學樣，路徑好像也想要蛇行一下，日本氣象廳應該會很傷腦筋。

吳聖宇指出，台灣仍是注意西南風+低壓帶的影響，到周五(11日)的天氣都不穩定，尤其周四、周五大陸華南上空有季風低壓系統發展，西南風水氣更多，降雨狀況可能會最為明顯，要等到周末太平洋高壓增強西推，季風低壓向西移動，西南風水氣減少，天氣才會趨於穩定。