夏夜最美流星雨13日登場 天文館曝最佳觀賞時機

夏夜最美麗、最壯觀的英仙座流星雨即將在13日入夜後達到極大，台北市立天文館表示，當天晚上8點至月亮升起前至館賞流星雨最佳時機，由於當天已過下弦，上半夜幾乎不受月光影響，是近年觀賞條件最佳一次，天文館也將透過YouTube頻道直播流星雨實況，並搭配實拍影像與專業解說，邀請民眾一同觀賞。

天文館表示，流星雨輻射點約在13日前後達到極大，當天8點自東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量也漸增，月亮則在14日凌晨3點左右才升起，由於當天已過下弦，上半夜幾乎不受月光影響，建議可把握月出前的時間觀賞，預測每小時天頂流星數可達到100，為近年來觀賞條件最佳的一次。

天文館科普，流星雨的來源通常是彗星通過地球軌道附近時遺留的灰塵與殘骸，英仙座流星雨的母彗星是編號109號的史威福-塔托彗星（109P/Swift-Tuttle），其周期長達133年，上次回歸是在1992年底。

天文館說明，該彗星的殘餘物質豐富，每年英仙座流星雨的數量相當多，近年在2016、2017與2021年還曾出現過每小時近150顆的爆發，今年同樣值得關注。

觀賞流星雨不需要特殊設備，只要在無光害、視野開闊處用肉眼或相機即可捕捉，天文館提醒，夜間戶外觀星時需注意安全，盡量避免使用燈光，使用手電筒可包覆紅色玻璃紙以降低光害，相關資料可參考台北天文館天象預報網頁。