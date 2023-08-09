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嘉義水情燈號恢復正常 仁義潭、蘭潭又出現釣客釣魚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭逾9成蓄水量，經濟部將嘉義水情燈號由減壓的黃燈，調整為正常。記者魯永明／攝影
卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭逾9成蓄水量，經濟部將嘉義水情燈號由減壓的黃燈，調整為正常。記者魯永明／攝影

卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭、蘭潭水庫逾9成蓄水量，支援供水的曾文水庫也有逾一半蓄水量，停止支援供水，經濟部日前將嘉義水情燈號由減壓的黃燈，調整為正常，水庫又恢復湖光山色美景，許久不見的釣客又出現，站立岸邊釣魚；水公司第五區管理處獲報，將派員加強巡邏，查獲依水利法處罰至少1萬元。

嘉義區水情燈號因長期乾旱，2月改為減壓供水的黃燈，供應民生工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，5月合計蓄水量只剩646萬噸，靠湖山水庫及曾文、烏山頭水庫支援，受惠上個月幾波降雨、卡努颱風帶來豐沛雨量，蓄水率重回逾9成，停止支援供水，因曾文水庫有逾一半蓄水量，經濟部將嘉義水情燈號調整為正常。

水利署指出，曾文水庫集水區自8月1日起至7日累計降雨量382.5毫米，降雨效益約1.7億噸，曾文-烏山頭水庫蓄水率近5成5並持續上升。嘉義蘭潭、仁義潭水庫近滿庫，其他各主要水庫也均在8成5以上近滿庫，整體水情好轉穩定。

仁義潭、蘭潭水位回升，釣客又出現在岸邊、堤岸垂釣，無視水公司禁止釣魚公告，讓民眾替他們捏把冷汗，由於水情波動和水位的上升，水庫周邊地形可能發生變化，有可能出現暗流和急流，對釣魚活動帶來危險。

卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭逾9成蓄水量，許久不見的釣客又出現，站立岸邊釣魚。圖／讀者提供
卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭逾9成蓄水量，許久不見的釣客又出現，站立岸邊釣魚。圖／讀者提供
卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭逾9成蓄水量，許久不見的釣客又出現，站立岸邊釣魚。圖／讀者提供
卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭逾9成蓄水量，許久不見的釣客又出現，站立岸邊釣魚。圖／讀者提供
卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，蘭潭逾9成蓄水量，經濟部將嘉義水情燈號由減壓的黃燈，調整為正常。記者魯永明／攝影
卡努颱風為嘉義帶來豐沛雨水，蘭潭逾9成蓄水量，經濟部將嘉義水情燈號由減壓的黃燈，調整為正常。記者魯永明／攝影

曾文水庫集水區 嘉義 蘭潭

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