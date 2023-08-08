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父親菸齡長很難戒？「大學長」陳時中分享成功戒菸法

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
董氏基金會提醒，癮君子飯後沒有刷牙、漱口，加上抽菸導致白血球預防功能下降，雙雙增加掉牙危機。圖／董氏基金會提供
董氏基金會提醒，癮君子飯後沒有刷牙、漱口，加上抽菸導致白血球預防功能下降，雙雙增加掉牙危機。圖／董氏基金會提供

如何幫助菸齡40、50年的爸爸戒菸？菸齡長達52年的前衛福部長陳時中，本身擁有牙醫專業，特地在父親節提醒與分享，吸菸不僅容易掉牙，還會影響植牙或活動假牙配戴，呼籲年輕後輩，若愛爸爸就要陪爸爸戒菸，重拾一口好牙，而他也分享自己的戒菸絕招，就是「明天再抽」。

陳時中表示，自己開始戒菸時，其實一點信心都沒有，每天無時無刻都想要吸菸，後來運用拖延戰術「明天再抽吧」的方法，就這樣日復一日順利度過了一年2個月。他說，戒菸永遠不嫌晚，不管吸了多久的菸，晚一天、晚一小時戒菸，對身體就多一分傷害。他說，如果「明天再抽吧」不管用，還可以拿著健保卡去看戒菸門診，尋求專業醫護的協助，或心理諮詢也可以。

陳時中表示，多數癮君子飯後沒有刷牙、漱口，反而是去抽菸，如此會加速致病菌生長，使得牙齒周圍骨頭愈來愈少、牙齦降低，最終導致牙齒鬆動；且細菌代謝產生的酸，還會腐蝕牙齒，讓蛀牙日漸擴大。而菸品中的尼古丁不僅會讓白血球預防功能下降，無法抵抗細菌侵蝕，還會使血管收縮，營養輸送不良、修護能力不足，導致牙周組織潰散，導致掉牙危機。

陳時中表示，民眾進行植牙、活動假牙前，牙醫師都會確認牙齦及骨頭的健康程度。因為植牙需要和齒槽骨密合，術後還會有小傷口，但吸煙者會導致傷口癒合能力下降，也容易造成植體發炎、鬆脫；活動假牙是倚靠牙齦達到吸附能力，若牙齦萎縮，活動假牙無法密合，恐產生不適，建議吸菸者半年洗一次牙，讓牙醫師檢查口腔狀況。

擁有超過20年戒菸臨床經驗、台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然指出，吸菸者可善用政府戒菸資源，尼古丁替代療法是有效且安全的方法，除口嚼錠、貼片等，新一代尼古丁噴霧也有政府補助。政府為減輕戒菸者負擔，已完全免收戒菸輔助用藥的部分負擔費用，民眾只要下定決心，下載「戒菸就贏APP」，找出鄰近的戒菸服務醫事機構，即可由專業醫事人員協助解決戒菸難題。

董氏基金會菸害防制中心表示，想戒菸不管是否有尋求戒菸門診協助，都可善用「戒菸四招」對抗菸癮來襲：深呼吸15次、喝1杯開水、用力伸懶腰、刷牙或洗臉！也可以上全年無休的「華文戒菸網」查詢更多菸害、戒菸資訊。

前衛福部部長陳時中分享成功戒菸秘訣。圖／董氏基金會提供
前衛福部部長陳時中分享成功戒菸秘訣。圖／董氏基金會提供

戒菸 陳時中 假牙

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