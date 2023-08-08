今立秋「養肺」好時節 中醫師激推「這道」料理

今年8月8日不僅是父親節，更是農曆二十四節氣中的「立秋」，正是養身的好時節。中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，立秋是「養肺」最好的時節，晚上開始會漸漸轉涼，日夜溫差大，民眾要注意夜間冷氣溫度別開太強，電風扇也避免直吹身體，尤其是小朋友肚子一定要蓋好，不要吹風中了「陰暑」

詹永兆表示，立秋開始要顧氣管，剛好過幾天就是三伏天的「末伏」，走入冬病夏治的最後階段，便可以開始準備「養肺」。但現在只是初秋，天氣依舊炎熱，離深秋還有一個月左右的時間，建議先「消暑」。

立秋時節該怎麼吃才能消暑？詹永兆建議，立秋過後是處暑，待處暑結束就是夏天正是結束的時節，近期可以先多用「菊花茶」，也可以添加一些枸己明目又消暑；「蓮子白木耳湯」也是立秋開始準備養肺的好物，可以多食。待到接近深秋，便可以將「花旗蔘」取出服用，認真養肺、照顧支氣管。

「立秋開始要酌量減少瓜類進食。」詹永兆說，瓜類性寒涼，是夏日消暑的好物，但立秋開始夜晚轉涼，不像夏天那麼悶熱，不宜吃太多寒涼的食物；同時，立秋後風寒增強，夜間睡眠時注意冷氣別開太強、電風扇避免對著人吹，野外露營時也要注意防風，若夜間受涼反而容易中「陰暑」，小朋友睡覺肚子一定要蓋被，不要露出肚臍，讓寒氣滲入。