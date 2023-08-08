長命颱卡努強降雨致災 鄭明典：跟莫拉克風災幾乎相同

長命颱卡努去了沖繩兩次，強襲沖繩。沒有登陸台灣，但強降雨也讓中南部災情不少。氣象局前局長鄭明典稍早在臉書分享氣象局臉書粉絲專頁報氣候 - 中央氣象局貼文指出，分析卡努給台灣帶來極端降雨的機制，和莫拉克風災的事後分析幾乎相同。

很多人在問，卡努沒有登陸但為何卻在中南部帶來豪大雨，至今都還在下，且造成不少災情。其中8月1日到7日總雨量前三名為屏東西大武山的1187毫米，排名第二和第三的南投仁愛鄉達1058.5和881毫米，在南投也造成嚴重災情。

氣象局解釋，沒有登陸的卡努颱風和季風環流兩股氣流在台灣中南部匯集，形成有利降雨條件 。加上生成於季風環流中的卡努移動速度較慢，加長了降雨時間，所以降了致災雨。

鄭明典則指出，卡努外圍環流與西南氣流輻合，颱風移動緩慢；輻合帶被地形鎖住。如此造成連續性強降雨。分析卡努給台灣帶來極端降雨的機制，這個機制和莫拉克風災的事後分析幾乎相同。

莫拉克風災又稱為八八風災，2009年8月6日至8月10日發生於中南部及東南部的嚴重水災，颱風莫拉克侵襲台灣挾帶破紀錄降雨量，許多地方2日降雨量相當於1整年，多處發生淹水、山崩與土石流。位於高雄縣甲仙鄉小林村小林部落滅村，有474人遭活埋。水災共造成681人死亡、18人失蹤。