習近平「粉身碎骨」警告入舞 兩廳院秋天藝術節登場

大陸領導人習近平2019年訪問尼泊爾之際，曾針對香港反送中人士發出警告：「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨。」比利時編舞家楊・馬騰斯將這句話轉化為舞作「任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終」，邀請17名從18歲到71歲的表演者，透過身體討論政治，即將於兩廳院的「秋天藝術節」登場。

兩廳院舉辦秋天藝術節已邁入第三屆。今年以「記憶中的黑夜」為策展主題，邀請亞洲、歐洲及大洋洲等不同國家的創作者共同參與，透過7檔節目共23場演出，讓觀眾和創作者一同面對記憶裡每個黑夜所帶來的迴盪與啟發。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院一直在思索場館除了綜合型的藝術節以外，能不能跟人們所處的時代、環境、甚至是國際情勢有更深的對話，討論對當代社會來說可能是困難的題目；「秋天藝術節對我們而言，就是這個理想的實踐和實驗。」

希臘劇場幻象大師迪米特里．帕派約安努（Dimitris Papaioannou）睽違6年，最新舞作再次登上國家戲劇院，雙人舞作《INK》攜手舞蹈家蘇卡．霍恩（Šuka Horn）以肢體探索人類潛意識帶來的平衡和痛苦。

舞台劇「罪．愛」靈感取自2013年「日月明功」等社會案件，由金鐘獎最佳編劇詹傑與導演黃郁晴，攜手謝瓊煖、徐堰鈴等九位影視劇場演技派同臺飆戲，提問罪與罰的倫理、信仰的脆弱和堅定。榮獲2022年國際易卜生獎的澳洲背靠背劇團，在「當獵人成為獵物的影子」中集結神經多樣性族群，透過劇場讓民眾專注聆聽障礙者的聲音、看見障礙本身。

台灣編舞家陳武康及泰國編舞家皮歇・克朗淳的共創作品《野台羅摩》，以東南亞家喻戶曉的史詩《羅摩衍那》為開端，結合數位影像和現場電子音樂，連結傳統與當代。

曾獲第18屆台新藝術年度大獎的再拒劇團全新製作《神諭之時：Notes to the Future》用末日預言般的科幻敘事，從100年後的地球回望過去如何匯聚成我們身處的時代。獨立樂團農村武裝青年《根源 kin》從專輯《根》的概念出發，結合不同的時期作品與全新創作，以台語民謠及搖滾精神將土地的革命記憶帶回日常，喚起社會對土地的認同。

●由國家兩廳院主辦，2023秋天藝術節將在10月5日至11月19日於國家兩廳院登場，8月1日開放兩廳院會員預購，8月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售。啟售後至8月31日止凡購買單張NT$1200（含）以上票劵，可享早鳥優惠85折。節目詳情與相關活動請至兩廳院官方網站或至OPENTIX兩廳院文化生活查詢。(https://www.opentix.life)