健康主題館／刮痧防中暑 刮出什麼顏色才有效？

● 刮痧可刺激血液循環，改善身體散熱

● 控制力道，避免破壞皮膚表面微血管

● 選擇多肉部位，不會傷到骨骼和關節

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀。圖／WaCare遠距健康提供 炎炎夏日，高溫讓人容易出現煩躁、昏沉、胸悶、頭痛、惡心等症狀，若不及時降溫，可能有熱衰竭、中暑危險。若有上述症狀時，不妨可以刮痧減輕症狀，應善用器具刮拭肩頸、背部，由上而下輕輕刮出「痧點」，當出現紅紫色瘀點，代表血液循環獲得改善。

並非顏色愈深愈好 小心傷到微血管

刮痧是一種傳統的中醫療法，對皮膚進行刮擦，可刺激血液循環，進而改善身體的散熱效率。不過，民眾常有迷思，以為刮痧出現紅紅紫紫、甚至黑色的瘀斑才有效果？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，刮痧出現類似瘀血斑點，是血液從微血管流出並浸潤到周圍組織的現象，只要刮出微紅色或淡紫色的「出痧」即可。

刮痧注意事項 圖／聯合報提供 很多人以為黑紫色的痧點代表排出毒素、經絡有瘀滯，常導致下手過重，其實刮得又黑又紫反而傷害皮膚，造成皮肉損傷疼痛。林舜穀強調，刮痧一定要適度，施力過猛或追求大量的出痧，會破壞皮膚表面的微血管，當血液在皮膚表面凝固，形成血塊阻礙血液的流動，會使散熱效率變差。

刮痧要善用刮痧板、陶瓷湯匙等工具，千萬不要用鐵湯匙、錢幣，容易破皮受傷；刮痧前可塗些乳液、嬰兒油，減少摩擦力。

選對位置下手 肌肉豐厚部位循環佳

刮痧也要選對位置，才不會傷到骨骼和關節。林舜穀說，肩頸、背部、手臂、下肢等是肌肉豐厚部位，血液循環較旺盛，適合刮痧，包括背部的闊背肌和斜方肌、手臂的三角肌和二頭肌、腳部的股二頭肌與闊筋膜張肌等。

適合刮痧的肌肉部位

闊背肌：背部最大的肌肉群，起始於下背的脊柱和骨盆區，延伸至上方並附著在上臂骨的下部

斜方肌：分上斜方肌、中斜方肌和下斜方肌，肌群位於背部上方，從頸部下方延伸至肩膀，主要參與肩膀和頸部的動作

三角肌：位於肩膀，肌肉的基底附著在肩膀骨上，頂端附著在上臂骨上，負責手臂舉高和外展的動作

二頭肌：位於上臂的前側，從肩部延伸到肘部，當手臂彎曲、彎舉時，主要就是二頭肌在運作

股二頭肌：位於大腿的後側，由臀部延伸至膝蓋後面，蹲下和站立時主要使用的肌肉之一

闊筋膜張肌：位於大腿的外側，從大腿外側延伸到腳踝外側；當移動腳踝或足部時，主要就是闊筋膜張肌在活動