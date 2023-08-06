「艋舺阿龍炒飯」老闆肺癌逝世 台大醫：廚師應列高風險職業

網友票選全台前10名的炒飯之一「艋舺阿龍炒飯」，去年無預警歇業後，老闆阿龍在臉書發文表示確診肺癌，推測與自己長年吸菸、從事餐飲業有關，鼓勵粉絲盡早戒菸，經過積極化療後，仍於上月不幸罹世。台大醫院外科部主任陳晉興表示，廚房油煙引起肺癌已有諸多文獻記載，但定義上較困難，因此遲遲未列入公費篩檢族群中；而氣喘患者因為平時注意空氣品質，臨床上反而較少罹患肺癌。

「艋舺阿龍炒飯」上個月臉書更新近況，表示正積極接受化療中。不過，阿龍女兒8月6日在「艋舺阿龍炒飯」臉書粉絲專頁上貼文，證實父親已不敵肺癌病逝，享年48歲。

推動肺癌篩檢「低劑量電腦斷層檢查（LDCT）」的外科權威醫師陳晉興表示，先前在研議肺癌高風險族群時，研討會中有位韓國醫師分享，在韓國有廚師每天在學校煮營養午餐，導致肺癌，申請職災賠償；而廚房油煙會引起肺癌的相關文獻報告也非常多，只是難以定義高風險的時長，像是吸菸者可用「包年」精準計算，但廚師則較難定義。

陳晉興說，若以每天待在廚房接觸油煙的時間計算，或是取得廚師證書，加入廚師協會多少年後，皆可納入高風險族群的指標當中；目前桃園也有擴大肺癌篩檢族群，將40歲以上具有「菸品暴露」、「疾病史及家族史」、「職業暴露」、「空汙及油煙」都列入高風險擴大肺癌篩檢，中央政府可參考。

醃漬物也是肺癌的危險因子之一。陳晉興表示，醃漬物中的特定成份，會破壞人體DNA導致胃癌發生，但先前與中研院合作研究，發現該成份同樣也會導致肺癌，但目前觀察是透過血流等方式間接影響，破壞修復功能的DNA，但沒有吸菸、家族史關聯性那麼高。

不過，衛福部去年7月1日起，補助肺癌高風險族群每2年1次免費LDCT檢查，統計卻有9成的高風險族群並未出來篩檢。陳晉興表示，吸菸族多不願意出來篩檢，若覺得肺癌是重要的疾病根本不會吸菸，也不願意出來篩檢。

陳晉興提醒，吸菸者分成兩種，一種是吸菸一直吸，一種為戒菸者，現在篩檢應該要針對戒菸者，並非持續吸菸者，即使治療後，患者還是一直吸菸，篩檢也沒有用；而肺癌公費篩檢後，篩出許多年輕人、肺癌初期，過往都是老年人罹患肺癌，如今提早10年、20年，但並非一定就是肺癌年經化，可能也是因為提早篩檢，讓這些人被篩出來。

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