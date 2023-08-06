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產後禁忌多…坐月子可以洗頭、沐浴嗎？中醫建議這樣做

中央社／ 台北6日電
產後有不少禁忌，許多人認為不宜在坐月子期間洗頭，中醫師也對此做出回應。示意圖／ingimage
產後有不少禁忌，許多人認為不宜在坐月子期間洗頭，中醫師也對此做出回應。示意圖／ingimage

女人懷胎10個月非常辛苦，產後調養重要，這期間叫「坐月子」，相關禁忌多，最多人問坐月子能否洗頭、沐浴中醫師提醒，不洗易滋生細菌，注意保暖即可保持盥洗。

中國醫藥研究發展基金會總幹事陳潮宗今天在「全民瘋中醫」線上課程破解醫學上迷思，呼籲產後養生新主張。陳潮宗提醒，舊時光裡的坐月子禁忌，必須考慮到時空背景的因素，如環境、氣候及民情風俗，「坐月子不洗頭」說法，主要與過去沐浴環境防寒差及水源品質不佳有關。

陳潮宗說，現代生活日用物品電器化、水源不同，坐月子的禁忌不一定要全盤接受，現在環境允許坐月子清爽舒適1個月，尤其台灣地區天氣多溫暖，夏季更是炎熱，1個月不洗頭，不但不衛生，還可能頭皮發炎，要是不洗澡讓會陰部滋生細菌，易使會陰傷口感染。

陳潮宗建議，當產後1週後只要體力許可，備好暖爐在旁，沐浴、洗完頭髮最好趕快在房間內擦乾、吹乾，不要著涼即可，洗澡以淋浴為主，使用弱酸性的沐浴用品清潔外陰，陰道內不要沖洗，並且儘量穿寬鬆棉質的內褲，避免陰部不適及感染。

關於「產後不吹風」的禁忌，陳潮宗認為，雖然中醫非常重視坐月子時不能吹風，但還是要注意「保持舒適室溫」，在家中可以把電扇對著反方向吹，讓風打在牆壁反彈回來，使室內空氣流通；冷氣建議不可直接吹到產婦，可朝無人處吹，感受涼意即可。

至於坐月子怎樣喝「生化湯」，陳潮宗說，「生化湯」在中國是一帖不退流行的產後藥補方，有川芎、當歸及炙甘草等，可活血化瘀協助排惡露，但生化湯畢竟是一帖「藥」，個人體質及症狀不盡相同，產婦服用生化湯前，應依中醫師針對體質及特殊症狀開生化湯加減方，確保安全有效。

坐月子 中醫 沐浴

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