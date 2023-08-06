富邦董娘陳藹玲率親友團自備餐盒看球賽 帶頭減廢減碳

新莊棒球場昨晚上演富邦悍將與中信兄弟賽事，媽媽氣候行動聯盟理事長、富邦集團董事長蔡明忠的妻子陳藹玲眾多親友團，注意力不光在球賽球星，還有很多關於環保減碳、自備餐盒等話題，大家紛紛秀出自家餐盒，邊吃邊看球賽，率先響應「自備餐盒非難事」。

媽媽氣候行動聯盟推出第一波「自備餐盒」行動8月1日至9月30日開跑，蔡明忠也號召眾多棒球同好親友團，包括仰德集團、國賓飯店董事長許育瑞伉儷、信義房屋創辦人周俊吉伉儷、台灣資生堂集團董事長李國祥伉儷，以及他的老同學龔天行、經天瑞伉儷，和長庚醫院精神科醫師陳志根、綺顏診所院長吳敏綺伉儷、力格健護中心創辦人甘思元等運動同好，齊聚一堂，以行動展現支持。

今年7月3日到5日創地球史上最熱一周紀錄，疫情3年期間，台中垃圾爆量快3倍，從極端氣候到垃圾堆積如山，壞消息連環爆，陳藹玲號召全台與離島約400多家餐飲業者、共680家門市，推出自備餐盒享優惠活動，包括加量或套餐折新台幣5元等各式優惠方案。

「很多人都習慣自備環保杯了，自備餐盒好像是在挑戰個人習性，但不是不可能做到」，陳藹玲說，環保有三招，回收、重複使用，都屬於補救措施，減量才真正是王道，自備餐盒就是從源頭減量，也是很日常又有效的行動。

「我現在已經很習慣自備餐盒，就算是外帶一顆飯糰，大大餐盒裡有顆小飯糰滾來滾去，我都覺得很療癒」，陳藹玲笑說，「BRING YOUR OWN」是國際上行之有年的環保行動，消費者外帶自備合適的餐盒購買食物，是一舉多得、很潮的時髦行為。

不只如此，陳藹玲說，外帶用的紙餐盒或是塑膠餐盒，高溫下可能釋出三聚氰胺；塑膠袋直接裝熱食更有塑化劑的疑慮；防水防熱的包裝紙，經常含有PFAS（全氟烷酸類）這類持久性污染物質，危害免疫系統。

值得一提的是，這次氣候行動完全沒有公家補助、商家得自行吸收成本，除了優惠5元、10元，業者還要增加人力，檢查自備餐盒乾淨度或是容器材質是否適宜，以免發生後續食安糾紛，這也是目前很多知名品牌餐飲業者仍保持觀望態度，不敢輕易加入。

相較於此，新莊棒球場內的餐廳店家，一致相挺自備餐盒行動，商家表們樂意加入減廢減碳行列，歡迎民眾出門帶環保杯也記得多帶個餐盒，大家一起用行動守護下一代。