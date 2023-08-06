健保砍藥價學名藥恐出走 醫師：外銷價格好太多

台灣受全球缺藥潮影響多時，衛福部食藥署成立「缺藥中心」因應，但至今仍有許多藥品無法正常供應。醫師表示，類固醇鼻噴劑缺藥已久，但台灣保價格與國際價格偏離差很多，藥廠不可能優先供應；即使有台廠學名藥，看到國際價格比較好，紛紛外銷，台灣照樣沒有藥。

基層醫療協會理事、開業小兒科醫師詹前俊表示，治療鼻過敏的國外原廠用藥內舒拿和艾敏釋等兩款類固醇鼻噴劑缺貨已久，許多醫療院所只好改用台廠鼻噴劑「樂鼻寧」，成份雖然一樣，但內舒拿為第四代噴鼻式類固醇，副作用少很多。

詹前俊說，基層常遇到家長帶小朋友來看鼻過敏，但2歲至4歲適用的鼻噴劑只有「輔舒酮優氟吸入劑」，而現在缺藥，因為供應合約可能只有簽約醫院能夠拿到貨，基層醫院就只能改採「欣流」等口服藥取代，但效果就比較差。

「台灣健保價格和國際價格差太多。」詹前俊指出，藥廠是商人，自然把貨優先給價格好的地區，健保委員不斷說藥品有給付黑洞，要砍價，但藥廠看到無利可圖，一來品質一定會受到影響，二來新藥看到台灣砍價砍成這樣，也不敢進來台灣了。甚至許多台廠學名藥，健保價已低於生產成本，寧願外銷，也不願意供應給台灣。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎則表示，確實已有台灣本土藥廠，因為外銷價格比台灣好，採取「外銷優先」措施；即使現在缺的艾敏釋鼻噴劑12月將過專利期，台灣學名藥生產出來後，國外價格更好，台灣照樣沒有貨。

沈采穎說，疫情期間清冠一號全台缺貨，當時就建議政府禁止出口，政府並不願意阻止廠商出口，畢竟出口利潤較高；但如今愈來愈多本土藥商開始走向外銷市場，政府要是在拿不出政策因應，恐怕缺藥問題更加雪上加霜。