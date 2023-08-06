下午花蓮瑞穗測得39.8度超高溫 雙北9測站飆破37度
受西南風沉降影響，全台9縣市高溫警戒。據中央氣象局最新觀測資料顯示，花蓮縣瑞穗鄉今天測得39.8度最高溫（觀測時間下午1時），台北市士林區38.4度（中午12時10分）、宜蘭縣羅東鎮38.1度（中午12時30分）、宜蘭縣大同鄉38度（中午12時30分）。
此外，台北市松山區、中正區、大安區、內湖區，以及新北市三重區、新北市金山區、新北市雙溪區、花蓮縣光復鄉、台東縣長濱鄉，也都測得高溫37度至37.7度不等高溫。
中央氣象局今天下午發布9縣市高溫資訊，受西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，今日白天台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣為黃色燈號。
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