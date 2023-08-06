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藥師公會理事長示警：一旦中國封鎖台灣半年 這族群最危險

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃金舜指出，台灣的慢性病人口超過600萬人，一旦戰爭爆發，台灣被中國封鎖超過半年，將成為國人最大健康危機之一。本報資料照片
黃金舜指出，台灣的慢性病人口超過600萬人，一旦戰爭爆發，台灣被中國封鎖超過半年，將成為國人最大健康危機之一。本報資料照片

食藥署7月17日預告擴大必要藥品清單，擴大至479項必要藥品不得缺藥，新增品項以抗感染藥品最多。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，距離先進國家必要藥品清單都在500餘項以上，台灣仍有距離，尤其是「慢性病用藥」，台灣的藥品整備仍有不足，若台灣遭到封鎖超過半年，恐怕慢性病患者風險更高。

為因應疫情、俄烏戰爭、通膨、解封後其他傳染病增加等，食藥署修正必要藥品清單，新增114項、刪除33項，自本來的398項，擴大至479項。新增以三大類藥品為主，分別是抗感染藥品25項、細胞毒性及輔助性化療藥品19項、心血管藥品12項，其中包括抗結核病、愛滋、疱疹的抗病毒藥物，也有抗鎖鏈蛇毒血清、腦脊髓膜炎疫苗等等。

黃金舜表示，食藥署公告修訂必要藥品清單後，有徵詢藥師公會、基層診所相關意見，而台灣目前修訂後必要藥品仍在400多項，與先進國家500多項藥品仍有段距離，政府需要一步一步朝該方向邁進。

黃金舜表示，台灣常用的藥品有1萬多種，藥廠不可能每款藥品都維持在6個月的安全庫存量以上，但為了預防「戰爭」等特殊情況發生，必須規劃戰備藥品，就像烏俄戰爭一打就是一年多，至少先把必不可缺的藥品先儲備下來，就像是糧食安全存量的概念一樣。

「若戰爭爆發，台灣慢性病患者最危險。」黃金舜指出，台灣的慢性病人口超過600萬人，一旦戰爭爆發，台灣被中國封鎖超過半年，「慢性病用藥是否足夠？」將成為國人最大健康危機之一，政府應該積極超前部署。

黃金舜建議，藥品的安全存量不可依賴藥廠，藥廠要做生意，基本規定藥廠要有6個月庫存以外，政府也應出錢儲備「原料藥」，一旦緊急狀況發生，而國內用藥量吃緊，就可將原料要拿出來給藥廠製作藥品，提供給民眾使用；應積極邀請各科別醫師，將必要藥品清單加強研議。

俄烏戰爭 慢性病 食藥署

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