貴森森！菜價創今年新高 卡努影響北農今批發均價破50元

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
供應大台北地區蔬果的台北農產運銷公司今天蔬果到貨量，蔬菜又略減40公噸、水果也減少供應一成左右。圖／引用自北農總經理吳芳銘臉書
供應大台北地區蔬果的台北農產運銷公司今天蔬果到貨量，蔬菜又略減40公噸、水果也減少供應一成左右。圖／引用自北農總經理吳芳銘臉書

卡努颱風影響，截至昨天，全台農損估計高達9千多萬。供應大台北地區蔬果的台北農產運銷公司今天蔬果到貨量，蔬菜又略減40公噸、水果也減少供應一成左右。至於蔬菜平均批發價格則創今年新高，比今年農曆年期間還高，今天的蔬菜平均批發價格為每公斤50.2元，不僅較7月中上旬兩波颱風前的平均批發價格35元上下漲三成；今天又比昨天還漲1.96元。

至於這波影響菜種，北農表示，還是以葉菜類影響最大，花果類其次，根莖類則是價格波動較小。至於水果昨天每公斤47元，今天為50.1元。

根據台北農產運銷公司的各項指標菜價波動，今天截至上午九點的蔬菜批發價格，小葉蕹菜平均批發價格為每公斤64元；小白菜每公斤批發價格69元；水蕹菜每公斤批發價格90元；芫荽每公斤批發價格高達135元，至於青蔥每公斤批發價格也為130元高價。

台北農產運銷公司副總路全利表示，目前南投仁愛山區蔬菜受損狀況比較嚴中，其他產區受影響的供應量也有一成五左右的影響，加上明天休市，相對需求比較強，接下來若降雨趨緩，預估蔬菜的到貨量，一周後會增加，菜價就會逐漸穩定。

路全利表示，為了平抑菜價，北農現在每天會密集與產地聯繫；也會加量釋出冷藏的馬鈴薯供應；並加量供應影響較小的豆芽菜，至於北農供應大台北地區各超市通路商，這幾天也會加量供貨。

北農 菜價 卡努颱風

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