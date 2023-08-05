占地4600坪！全家便利商店「新豐休息站」8/5啟用　助攻新竹在地觀光

台61線用路人有福了！全家便利商店繼2021年取得西濱快速公路（下稱台61線）首座休息站—「口湖休息站」經營權後，今天（8月5日）交通部公路總局與全家便利商店於啟用典禮共同宣布台61線第二座「新豐休息站」即日起正式開幕，其座落於台61線58K處、占地4,600坪，除提供24小時便利商店服務之外，更以「地方創生」、「特色展售」、「寓教於樂」三大主軸展開規劃，引進新竹在地農產、特色伴手禮、假日小農市集專櫃，更針對用路人需求設置重機停車格、電動車充電樁、哺乳室、無障礙及性別友善廁所等多項設施，提供用路旅客與當地居民至臻便利、友善共容的休憩體驗。

全家便利商店深耕商場經營，包含公路轉運、鐵路運輸、觀光旅遊、大專院校、商圈廠辦、科技園區等六大類型，共計26處據點，囊括高速公路國道服務區、火車站、機場及公路休息站等交通要點，期許藉由商場經營擴大與消費者接觸點，並將商場化作跨業合作的互惠平台，希冀透過扶植在地小農創生，帶起區域經濟繁榮，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs），目標8「就業與經濟發展」。

全家便利商店副營運長王智正表示，全家便利商店積極推展交通幹道型商場，2021年經營台61線首座口湖休息站，每年平均服務逾30萬用路人，並結合在地農產及特色活動深度經營，帶動人流及業績連年皆穩定成長2成，成為旅客及雲林口湖當地居民重要的生活站點，更獲交通部公路總局頒發特優評鑑殊榮。此次全家便利商店再度插旗西濱快速公路，於新豐段58K處打造全台第2座「新豐休息站」，預估每年可服務逾30萬用路人，觀察國旅商機熱，將帶動台61用路需求持續攀升，輔以第二座「新豐休息站」開幕，可望帶動全家便利商店商場整體業績成長1成，創造企業、政府、在地產業、用路旅客多贏局面。

交通部公路總局局長陳文瑞表示，休息站做為公路建設重要的配套設施，不僅為行車旅客提供了安全、舒適的休息場所，同時也是交流互動和文化交流的場所。台61線為濱海地區交通要道，為全台最長的快速道路，自2021年首座口湖休息站開幕後，頗受廣大用路人好評；經公路總局多方評估後，選定新豐一交流道下空間建置全台第二座「新豐休息站」，並由全家便利商店取得經營權，除了提供用路人舒適便利的中繼休憩場域，亦提供新豐鄉當地小農展示及販賣農特產之小農市集，結合社區、回饋社會，帶動地方創生。

步入暑假國旅高峰，台61線更是旅客慢旅時的用路首選，「新豐休息站」座落台61線西濱快速公路新豐段58K下，運用高架橋下方空間打造，占地4,600坪，為翠綠稻田農地包覆，景色怡人優美；其鄰近濱海自行車道與紅樹林生態保護區等熱門秘境，更可遠眺海天一色美景、感受百年紅毛港歷史人文，預估將成為濱海地區秘境旅遊的熱門新地標。