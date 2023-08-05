西濱第2座休息站！ 新豐休息站正式開張服務南北遊客

台61線西濱快速公路繼2021年在雲林縣啟用首座休息站「口湖休息站」後，今天再添一處休息站，位於58K處新竹縣的「新豐休息站」，成為西濱第二處休息站，不僅能提供南來北往旅客歇息、上廁所，而且設有超充站能提供電動車充電，預估未來每年可服務超過30萬名旅客，公路總局宣布今年還將再啟用位於台中縣的第3座休息站。

公路總局表示，西濱快速公路縱貫台灣西部沿海地區，是全台最長的快速公路，全長301.8公里，但過去長期以來沿線缺乏休息站設施，用路人只能鄰近下交流道尋求方便，因此公路總局在2021年2月西濱中部路段全線通車後，開始著手規畫比照高速公路設置休息站。

首座休息站選在新竹縣口湖鄉的西濱高架橋下，公路總局將台61線246K設置口湖休息站打造舒適的休憩地點，更成為打卡新地標，更成為不少重機騎士南來北往一定會停留的地點，獲得用路人好評不斷，不斷呼籲在西濱沿線繼續新設休息站。

為此公路總局看上新竹縣新豐鄉台61線58K處橋下，從今年3月底動工，只經歷短短4個月就完工，終於在今天正式啟用營運，由全家超商進駐營業，提供旅客餐飲服務。

西濱新豐休息站內除了設有超商外，還有小吃攤、在地伴手禮及哺乳室，就連休息站廁所都裝有冷氣，還比照高速公路服務區廁所洗手台供應熱水，停車場設有超充電樁，就連公路總局都自豪真的不輸高速公路的五星級休息站。