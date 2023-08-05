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西濱第2座休息站！ 新豐休息站正式開張服務南北遊客

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
西濱58K新豐休息站今天上午正式啟用，預計今年9月台中大安休息站也將啟用服務用路人。記者巫鴻瑋／攝影
西濱58K新豐休息站今天上午正式啟用，預計今年9月台中大安休息站也將啟用服務用路人。記者巫鴻瑋／攝影

台61線西濱快速公路繼2021年在雲林縣啟用首座休息站「口湖休息站」後，今天再添一處休息站，位於58K處新竹縣的「新豐休息站」，成為西濱第二處休息站，不僅能提供南來北往旅客歇息、上廁所，而且設有超充站能提供電動車充電，預估未來每年可服務超過30萬名旅客，公路總局宣布今年還將再啟用位於台中縣的第3座休息站。

公路總局表示，西濱快速公路縱貫台灣西部沿海地區，是全台最長的快速公路，全長301.8公里，但過去長期以來沿線缺乏休息站設施，用路人只能鄰近下交流道尋求方便，因此公路總局在2021年2月西濱中部路段全線通車後，開始著手規畫比照高速公路設置休息站。

首座休息站選在新竹縣口湖鄉的西濱高架橋下，公路總局將台61線246K設置口湖休息站打造舒適的休憩地點，更成為打卡新地標，更成為不少重機騎士南來北往一定會停留的地點，獲得用路人好評不斷，不斷呼籲在西濱沿線繼續新設休息站。

為此公路總局看上新竹縣新豐鄉台61線58K處橋下，從今年3月底動工，只經歷短短4個月就完工，終於在今天正式啟用營運，由全家超商進駐營業，提供旅客餐飲服務。

西濱新豐休息站內除了設有超商外，還有小吃攤、在地伴手禮及哺乳室，就連休息站廁所都裝有冷氣，還比照高速公路服務區廁所洗手台供應熱水，停車場設有超充電樁，就連公路總局都自豪真的不輸高速公路的五星級休息站。

新豐休息站預估未來每年也能夠服務超過30萬名過路遊客，還能夠結合鄰近的紅毛港紅樹林生態遊憩區以及新豐濱海自行車道觀光資源，提供南來北往旅客休憩空間，未來西濱除了今年9月預計將啟用台中大安休息站外，彰化線西休息站及台南將軍休息站也正在規畫中。

西濱58K新豐休息站由全家進駐營運，能提供過路遊客豐富餐飲服務。記者巫鴻瑋／攝影
西濱58K新豐休息站由全家進駐營運，能提供過路遊客豐富餐飲服務。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 西濱快速公路 全家

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