憂鬱症成因多元 醫提醒別放棄尋找合適療法

40歲小芳工作表現優異，順利晉升主管職務，但過度要求完美讓她身心俱疲，某天醒來淚流不止，就醫確診憂鬱症，從家人無法，到接受團體治療，小芳重回職場多了彈性與同理心。

歌手李玟驟逝，憂鬱症議題受關注。台北市立聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真今天透過新聞稿分享真實案例，提醒憂鬱症患者，不要停止尋找最適合自己的治療模式。

詹佳真表示，憂鬱症發病原因受到個人基因、成長經驗，以及現實生活環境壓力多重影響，在不同人身上表現出不同樣貌，因此需要有不同治療策略。

詹佳真舉例，40歲小芳因工作能力獲肯定而晉升主管職務，同事認為她實至名歸，但她的完美主義導致工作無法交付他人，結果常常超時加班，甚至造成與屬下間摩擦。

不到半年，小芳開始出現注意力不集中、無法思考，不能好好完成工作的狀況，某天醒來更淚流不止、沒辦法上班，家人見狀不對勁帶她就醫，確診憂鬱症。

小芳和家人都不能接受這個事實，在醫師安排下，小芳除藥物治療，也接受團體心理治療，經過1年半時間，小芳重回職場，這次她待人處事更多了彈性與同理心，享受工作中的成就感及人際關係。

另外1名個案則是21歲小凱，頂著明星高中光環進入國立大學，看似人生勝利組，然而課業、社團兩頭燒讓他陷入崩潰情緒，2個禮拜就瘦了4公斤，在家人勉強下就醫，診斷為憂鬱症。

詹佳真說，處方抗憂鬱劑外，同時也發現小凱高中階段有被同學背叛的事件，當時沒有妥善處理，影響他後來人際關係與自我價值感，安排心理治療，雙管齊下幫助小凱恢復原來自信，現在正朝人生目標邁進。

活著就有希望、求助就能得到痊癒。詹佳真再次提醒憂鬱症患者，放棄完美主義的性格，把自己的期望降低，找回真正的自己。