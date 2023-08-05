一個人的安全網／社會保險 退休金重大支柱

許多年輕時視為理所當然的事，老後都可能面臨挑戰，新單身時代，一個人變老無可避免，如何建構一個人生活的安全網，需要提前思考並準備。

退休金是老後生活的基石，因勞保、國民保險獲得的老年給付與退休金，更是退休金的支柱。退休準備的起手式是理財，了解自己可以從勞保等社會保險得到多少退休金，更是第一步。

盤點退休金缺口 先了解勞保、勞退、國保能領多少

退休到底要準備多少錢，不同單位的調查有不同答案，少則數百萬，高則逾千萬，對許多上班族都是天文數字，尤其投資有賺有賠，理財有一定風險，去哪裡存這麼多錢？專家提醒，雖然勞保破產危機頻傳，但是勞保和國保等社會保險是退休金的重要支柱，了解制度並計算可獲得多少給付，有助於退休準備，得知退休金缺口，建立個人財務安全網。

專家指出，退休金有三大支柱，第一層是社會保險，包括公教人員保險、勞工保險、軍人保險、國民年金；第二層職業退休金，由雇主和受雇者共同提撥，如勞退新舊制的退休金；第三層則是退休理財，透過個人儲蓄和投資，彌補退休金缺口。

據本報連三年進行退休力大調查，理財是個人退休準備的起手式。要了解退休金缺口，先要知道自己可從社會保險和職業退休金獲得多少錢。統計顯示，民國一一一年參與「勞工保險」的被保險人達一○四三萬人，「國民年金保險」二八一點一萬人、「農民健康保險」九十五點九萬人、「公教人員保險」五十八點九萬人。

勞保勞退 各有不同制度

許多調查顯示，勞保與勞退是國人主要依靠的退休金來源。但多數人對兩者概念模糊，甚至錯把勞退當勞保；偏偏勞保、勞退都有一次領、月領，若分不清錯估退休金，以致接近退休時才發現退休金不足，就會讓自己陷入「老年貧窮」深淵，不可不慎。

一般來說，勞工退休金有兩筆，一是勞保老年給付，二是勞工退休金。勞工退休金簡稱「勞退」，又分為勞退舊制、勞退新制。

勞保老年給付是勞工開始工作就參加的社會保險，有生育給付、傷病給付、失能給付等，在離開職場退出勞保時，符合條件就可以領老年給付，依規定可按月或一次領。

第二層退休金則是勞退，分為舊制與新制，新制最大不同是年資可帶著走。舊制規定，勞工必須在同一公司至少十年，依工作年資領取退休金，前十五年的年資一年為兩個基數，最多可以請領四十五個基數，且只能一次領走，不能選擇月退。

二○○五年七月一日新制上路後才工作的勞工，強制適用新制，雇主每月將勞工薪資的百分之六提撥到勞工個人帳戶，即使換工作，該帳戶一直跟著勞工，但須滿六十歲才能領。年資十五年以下，勞工滿六十歲只能一次領；年資十五年以上，可選一次領或按月領。

如果勞工當時選擇新制，原本又有舊制年資，就會有三筆退休金。對多數勞工來說，最起碼會有兩筆退休金，三筆都可領的屬少數。

除了勞保，國民年金是參與人數第二多的社會保險，主要是在勞保、軍保、公教保及農保之外，約近三百萬年滿廿五歲、未滿六十五歲，無法參加任何社會保險，其中不乏經濟弱勢的家庭主婦或無工作者。國民年金制度只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重大事故及六十五歲時，可依規定請領相關給付。

社會保險是社會安全的基石，也提供個人保障，淡江大學會計系教授、台灣健康經濟學會副秘書長韓幸紋建議，年輕人別以為退休離自己很遠，應及早準備，例如保險是年輕時保費比較便宜，因為準備退休投入的理財資源也是。

韓幸紋強調，勞保是非常重要的社會安全機制，尤其對中產階級、只靠勞動所得的民眾非常重要，雖勞保破產危機頻傳，但政府應會設法維持，勞保不會倒，不代表不會限縮給付，勞工應多加了解勞退制度，尤其是年輕人，一定要試算可以拿到多少老年給付與退休金，及早進行退休準備。