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愛肝達人站／「掛哪一科？掛兩顆？」

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

門診櫃台小姐：「請問你掛哪一科？」

病人：「我要看兩顆！」

櫃台人員：「一次只能掛一科喔！」

病人：「那先掛右邊那一顆好了，那一顆較痛！」

病人一急，牛頭不對馬嘴，是常有的事。

下面那兩顆是男人的重要器官，男性荷爾蒙製造的工廠，古代皇帝為了避免太監亂來，所以要叫太監去勢，不僅那根要拔除，會引起男性欲望的兩顆也要割除，以現代眼光來看是非常不人道的。

話說那兩顆蛋蛋雖然不大，毛病也不多，但也會引起睪丸發炎，引起疼痛，通常兩個蛋蛋一起來，所以要看兩顆，此外，那兩顆也會惡化長癌症出來，所幸這種發生率極低。

在台灣成年人，尤其男性而言，最可怕的是肝臟長了一顆或兩顆或更多顆的腫瘤。

由於肝臟內部沒有痛覺神經，因此通常不管長了幾顆，初期中期都沒有症狀，等到有症狀都是肝癌很大了，引起黃疸或體重減輕或腹痛之時，此時找醫師就來不及了。

至於下面那兩顆就好多了，因為那兩顆孤懸在下面，男性或別人都可摸得到，它發炎了會疼痛，長了東西握在手掌心，就能自摸摸得到，可以及時發現及早治療，這也許是上帝創造人類時，考慮它在繁衍後代的重要性而特別如此設計的。

沒有下面那兩顆，人還可以存活，沒有了男性荷爾蒙，還可以打針補充。可是人類沒有肝臟就沒有生命。肝臟體積之所以那麼大，就是因為它是人體內最大的化學工廠，擔任解毒、製造蛋白質、製造凝血因子等重大功能。肝臟壞了，雖然有人工肝臟可代替維持一部分功能，但只能維持兩個星期左右，要靠肝臟移植才能擔當所有功能，維持生命。

因此，對所有國人而言，定期抽血檢驗肝臟功能是否正常，定期做超音波檢查，每年「超」一次，就好比男生每天洗澡自摸那兩顆一樣都是很重要的。

肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝病 太監

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