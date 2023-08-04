開放陸客赴台自由行？移民署：舊公告已緊急下架
媒體報導，大陸社交平台「小紅書」用戶轉傳移民署網站的開放陸客赴台自由行資訊。移民署今天表示，並未開放陸客赴台自由行，因官網後台調整，讓舊公告資訊重上架，已緊急下架。
「東森新媒體ETtoday」報導，移民署網站日前發布「大陸地區人民設籍於以下47個城市可申請來台自由行」資料，內容被轉傳到「小紅書」內引發討論。
對此，移民署表示，目前政策尚未開放大陸地區人民赴台觀光。至於媒體報導相關內容，是因近期進行官網後台調整作業，導致原本已公告資訊再次重新上架，並非新資訊，為避免誤解，已緊急下架。
移民署指出，此公告原是官網「陸客來台專區」內訊息，發布日期為2018年7月10日，但因後台調整作業，導致日期被誤植成今年7月24日且重新上架至官網，造成外界誤解，已召開會議檢討、改進，並再次重申目前未開放大陸地區人民赴台觀光。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言