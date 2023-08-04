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開放陸客赴台自由行？移民署：舊公告已緊急下架

中央社／ 台北4日電
移民署今天表示，並未開放陸客赴台自由行，因官網後台調整，讓舊公告資訊重上架，已緊急下架。示意圖／移民署提供
移民署今天表示，並未開放陸客赴台自由行，因官網後台調整，讓舊公告資訊重上架，已緊急下架。示意圖／移民署提供

媒體報導，大陸社交平台「小紅書」用戶轉傳移民署網站的開放陸客赴台自由行資訊。移民署今天表示，並未開放陸客赴台自由行，因官網後台調整，讓舊公告資訊重上架，已緊急下架。

「東森新媒體ETtoday」報導，移民署網站日前發布「大陸地區人民設籍於以下47個城市可申請來台自由行」資料，內容被轉傳到「小紅書」內引發討論。

對此，移民署表示，目前政策尚未開放大陸地區人民赴台觀光。至於媒體報導相關內容，是因近期進行官網後台調整作業，導致原本已公告資訊再次重新上架，並非新資訊，為避免誤解，已緊急下架。

移民署指出，此公告原是官網「陸客來台專區」內訊息，發布日期為2018年7月10日，但因後台調整作業，導致日期被誤植成今年7月24日且重新上架至官網，造成外界誤解，已召開會議檢討、改進，並再次重申目前未開放大陸地區人民赴台觀光。

移民署 陸客 自由行

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