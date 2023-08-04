桃機攜手桃捷簽署合作備忘錄 為機場聯外交通共創三贏

桃園機場公司上半年旅運量突破1,500萬人次，且持續成長，為擴充服務量能，機場公司今天攜手桃園大眾捷運股份有限公司共同簽署合作備忘錄，擴大、深化彼此合作關係，透過資訊交換、營運支援和行銷推廣等多面向合作，提供旅客更安全、便利、快速、舒適的服務，共創三贏。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園國際機場是國家的門戶，上半年旅運量已突破1500萬人次，樂觀上看3000萬人次，凸顯桃園國際機場的增長動力。機場捷運是國家門戶的延伸，旅客搭乘機場捷運的比例近3成，是桃園機場重要的聯外交通工具之一，透過捷運連接，讓旅客直達美好的台灣寶島。

在眾人的見證下，機場公司董事長楊偉甫與桃園大眾捷運公司董事長沈志藏一同簽署合作備忘錄，象徵桃園機場聯外交通新的里程碑，擴大、深化彼此合作關係，提供旅客更安全、便利、快速、舒適的服務。