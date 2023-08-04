醫預法上路／救濟制試辦3年 產科訴訟降7成

抬棺、撒冥紙、丟雞蛋，醫療糾紛使醫病關係嚴重劣化，過去最常發生醫糾科別以產科最多，原本喜迎新生兒到來，卻發生不預期事故，提起訴訟比率高，也影響醫師投入意願。衛福部二○一二年試辦「生育事故救濟試辦計畫」，家屬提告前先給予救濟，若堅持提告需返還救濟金，試辦三年，產科訴訟案件降低七成，願意投入產科的住院醫師也提高，並催生「生產事故救濟條例」。

馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照說，十多年前，婦產科流行一句話「錢少、事多、離監近」，醫療糾紛多，讓剛從醫學系畢業的學生，根本不敢碰婦產科，當時曾調查，四十歲以下婦產科醫師不到整體兩成。

「婦產科醫師被家屬提告後，奔走法院與醫院之間，至少五年起跳，對醫病都是傷害。」黃閔照說，沒有試辦計畫前，即使醫療處置沒有錯誤，為了形象，醫院可能賠一、兩百萬元息事寧人，卻反而讓醫療糾紛事件更多。

黃閔照說，當年醫療糾紛以產科最多，二○一二年試辦「生育事故救濟」，當時尚未改制的衛生署已著手擬定醫療糾紛法，試辦計畫取醫糾法中，關懷病家、給予救濟、改善醫療品質的精神，試辦三年，產科刑事訴訟案件減少百分之七十。

從試辦計畫中發現，很多家屬知道醫師沒有錯，但為了爭一口氣或求得真相，最後還是提告，法庭上，醫病相互爭辯，造成雙方很大傷害。黃閔照說，從試辦計畫一路到設置生產事故救濟條例，不只婦產科醫師人數回春，以前大家不敢碰的高危險妊娠學科，現在幾乎滿編，更有很多女醫師願意投入婦產科行列。

衛福部長薛瑞元也說，過往婦產科風險是最高科別，因此吸引不到醫師，但「生育事故救濟試辦計畫」上路後，確實狀況有好轉。黃閔照說，明年元旦上路的醫預法，未將生產事故救濟條例的「補償救濟金」納入，主要是經費來源有限，但若對於病家的關懷能妥適做到位，一樣能達到降低訴訟的效果。