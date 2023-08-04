腰痠背痛上身 別亂買止痛藥吃

腰痠背痛總是找上您嗎？不管是因為長期使用3C產品，或是隨著年紀增長，肌肉痠痛問題一旦出現，就會影響民眾日常生活。

止痛藥 不見得都具消炎作用

針對肌肉受傷所引起的疼痛，醫師常開立的止痛藥主要有兩種，一種是「乙醯胺酚」(acetaminophen)，也就是市售常見的止痛、退燒藥品的有效成分，不過，乙醯胺酚並沒有消炎作用，只能止痛、退燒；另一種藥品「非類固醇類消炎止痛藥」(NSAID)，具消炎功效，常見的肌肉受傷、痠痛是骨骼肌肉發炎的表現，使用消炎功效的止痛藥品，能減緩骨骼肌肉的發炎反應。

以上兩種藥品亦常會搭配一起使用，但有「慢性腎臟病」或「心臟衰竭」病史的民眾要特別留意，一旦消炎止痛藥品使用不當，可能造成腎功能惡化，請勿自行購買消炎止痛藥服用。

除了消炎止痛藥，醫師也常一併處方「肌肉鬆弛劑」。這類藥品會使肌肉呈現放鬆狀態，服藥期間可能會使反射運動能力和專注力降低，因此容易產生無力、疲倦、嗜睡的副作用，如果工作需要操作機器、搬重物或駕駛開車，就要特別注意，尤其老年人要避免跌倒。

痠痛貼布、藥膏 用錯有害身體

痠痛貼布或藥膏的作用原理，是讓藥品有效成分直接經由皮膚吸收，作用在肌肉疼痛的部位，也降低了全身性副作用，雖然相對安全，但錯誤的使用方式仍可能造成身體危害，例如短時間密集持續塗抹藥膏，部分藥品會從皮膚血管吸收進入全身血液循環；貼布使用過久，可能導致過敏性皮膚炎等。若同時使用不同劑型的止痛消炎藥品需求時，請先諮詢醫師或藥師，避免使用過量。

藥品引起痠痛 停藥後會緩解

有些肌肉痠痛不一定是受傷引起，可能是慢性病治療用藥副作用，例如常見的斯達汀類降膽固醇藥(Statins，又稱為HMG-CoA還原酶抑制劑)也可能引發肌肉疼痛副作用，服藥期間如出現異常肌肉疼痛，經確認與日常活動無關時，請盡速就醫評估是否為該類藥品副作用，由醫師評估後妥適處置，藥品引起的肌肉痠痛通常停藥後會逐漸緩解。