我的經驗／痛到無法起床 PRICE 舒緩髖關節痛

某一天，我一早醒來，竟然發現自己左側髖關節發炎，痛到無法起床。想辦法讓自己用中風病人的起床方式，先側躺，再用手將身體慢慢撐坐起來。舉步維艱的走到廁所後，再來不管是坐下馬桶或是站起來，更是痛到撕心裂肺。

臨床推理 急性疼痛四因

根據臨床推理，發現造成我的髖關節急性發炎疼痛，有以下4個因素：

1.睡覺姿勢不良：我自從懷孕以後，養成喜歡左邊側躺的習慣，即使是仰臥的時候，身體也習慣性的偏向左邊，再加上髖關節發炎的前一天晚上睡的比較好，下肢整晚擺在類似弓箭步的姿勢，造成骨盆的錯位及軟體組織的拉傷。

2.床墊可能太軟：我睡的乳膠床墊，雖然很舒服，但是對我骨盆的支撐度可能不太夠。

3.骨盆擺位不良：最近心情放輕鬆，看影片時會坐在沙發裡，造成骨盆的擺位不良。

4.久坐：最近在趕一個職業輔導評量報告，每天坐在椅子上的時間太久，造成髖關節壓迫更嚴重。

基於以上的臨床推理，根據急性疼痛「PRICE」處理原則，開始改變我的生活習慣。

床墊增硬度 捨棄坐沙發

P是Protection保護，也就是保護患處免於更進一步的傷害。我把可能過軟的乳膠床墊鋪上涼墊，增加床墊的硬度；晚上睡覺時，用絲襪綁住膝蓋和腳踝（不可太緊），膝蓋中間及腳踝下方各放一個小枕頭，讓下肢保持在較適當的位置。再者，捨棄坐沙發看電視的福利，堅持坐較高較穩固的椅子，避免臀部歪斜不穩。

R是Rest休息，剛受傷時，不要過度運動，適當休息並盡量起來走動，不要久坐，減少髖關節壓迫的時間。

冰敷三天後 幾乎不痛了

I是Ice冰敷，用冰塊或痠痛貼布消腫。髖關節發炎的前二天睡覺前，我貼了兩塊痠痛貼布在痛處，以減緩發炎並止痛，雖然疼痛指數從原本的8到9分降為6到7分，但還是覺得痛，效果不大。於是當我是坐姿時，我會各放一塊冰敷墊在二側大腿下面的髖關節處，每次冰敷約半小時，一天冰敷4至5次。沒想到冰敷的第一天疼痛指數由6到7分降為3到4分，冰敷三天以後，幾乎已經不會疼痛了。肢體功能也恢復95%以上。

C是Compression，也就是壓迫患處，可用繃帶包紮或其他東西固定患處，可消腫並免於進一步受傷。但髖關節難以包紮，所以我沒有施行。

E是Elevation抬高患處，盡量把受傷的肢體高於心臟，避免水腫加劇。所以那幾天我盡可能靠右側躺，不要讓左側受到壓迫，影響左側髖關節的循環。

以上的PRICE原則，處理了我的髖關節急性發炎劇痛問題，給大家做參考。如果依照PRICE原則處理後，疼痛仍無法減緩或有任何不適，強烈建議盡快就醫，尋求專業的醫療協助，免得耽誤病情。