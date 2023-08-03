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男性也有產後焦慮 專家點2原因：父親角色轉換、對未知充滿恐懼

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
根據國外研究顯示，不只女性有產後憂鬱，有將近五分之一的新手爸爸也會有憂鬱症狀，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒，大多來自未知、不了解父親角色的擔憂。圖／123RF
根據國外研究顯示，不只女性有產後憂鬱，有將近五分之一的新手爸爸也會有憂鬱症狀，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒，大多來自未知、不了解父親角色的擔憂。圖／123RF

父親節即將到來，對於剛升格當新手父親的男性朋友來說，內心壓力不小。根據國外研究顯示，不只女性有產後憂鬱，有將近五分之一的新手爸爸也會有憂鬱症狀，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒，大多來自未知、不了解父親角色的擔憂。

英國倫敦國王學院護理和助產學院學者進行系統回顧研究，日前發表於《JBI EVIDENCE SYNTHESIS》期刊。研究以351位新手父親為對象，追蹤從懷孕開始到寶寶出生一年內，轉變成父親的過程其心理健康和幸福感的經驗與需求，整合出7項結果，包括：1.新手父親的認同，2.新手父親的競爭挑戰，3.負面情緒和恐懼，4.壓力和因應，5.缺乏支持，6.新手父親的需要，7.新手父親的積極面。

研究結果顯示，影響初為人父者在角色過渡期間心理健康和幸福感的3個主要因素，為「父親身份認同的形成」、「父親角色的競爭與挑戰」，以及「與此身份相關的負面情緒和恐懼」。研究指出，父親們常以「否認」或「逃避」來因應壓力，尤其當缺乏適當資源、資源及專業人員認可時，如果有伴侶的支持，以及做好對父親角色的準備，有助於父親在過渡期做更的調適，以及更佳的心理健康。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，根據一項系統性文獻回顧指出，約有2.4%至18%的父親會有產後焦慮症狀，父親角色壓力來源，可能是由內、外在多重壓力的作用。而2023年的一項研究也指出，針對父親的心理健康，至今仍然被低估，他提醒，「家庭成員增加」本質是一個家庭事件，尤其華人社會，男性的心理健康更需要家人、親友及社會更細心觀察與陪伴。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，根據一項由瑞典隆德大學發布的研究指出，不光是女性有產後憂鬱，將近五分之一的新手爸爸也會有憂鬱症狀。從上述研究可以發現，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒都源自於對「未知」、「父親角色」資訊的不夠了解與擔憂，建議男性朋友在伴侶懷孕時，就共同學習「父親角色」的知識，像是上網查閱或請教有經驗的人、一起上媽媽教室，主動詢問伴侶的需求，多一些了解，就能減少初為人父的不安與恐懼。

研究也顯示，男性適應新角色的過程，會採用抽菸、延長工作時間這種否認或逃避的活動來因應，但這可能會造成更多的衝突與壓力。建議男性朋友可採取三個方式來因應：

1.建立有效的紓壓習慣，例如運動。

2.安排適切的獨處時間，到戶外走動至少20分鐘或是從事自己喜歡的興趣。

3.接受與尋求幫助，讓別人知道自己需要協助，並不是「示弱」而是獲得協助的開始。

葉雅馨提醒，伴侶和身邊親友要對新手父親展現支持與關心，讓他們感受到自己的存在和重要性，能夠彼此合作與理解，度過育兒的挑戰。

產後憂鬱 伴侶

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