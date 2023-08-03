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北醫楓杏澎湖醫療隊 前往虎井離島義診

中央社／ 澎湖縣3日電

北醫學大學楓杏澎湖醫療隊，今天首次前進馬公離島虎井巡迴義診和家庭訪視，島上的老少民眾踴躍參與，馬公市長黃健忠也專程赴離島感謝醫療團隊。

北醫楓杏澎湖醫療隊每年都到澎湖巡迴義診，今天是首度前進離島虎井義診，出動有各科別醫師、醫檢師、物理治療師、職能治療師、牙醫師、藥師、護理師、營養師等8大領域專業醫護人員，提供虎井島上一次最大規模的義診服務。

島上居民很捧場，幾乎都暫時放下手邊工作，前往接受做一次徹底的醫療檢查，現場還有義剪服務，讓里民相當開心。

黃健忠表示，虎井是馬公所轄唯二的離島之一，受限離島醫療資源較缺乏，常因交通不便未能早期篩檢，導致無法把握就醫黃金時間，今年首度爭取到北醫楓杏澎湖醫療隊前進虎井義診和家庭訪視，讓離島居民能在自家門口，就可享受醫療團隊免費優質的醫療服務，他代表里民對北醫表示最大的感謝。

馬公 義診 北醫

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